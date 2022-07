Maffashion dodała nowe nagranie i zdradziła jak się czuje

Zamieszanie wokół związku Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion zaczęło się od tajemniczego nagrania z aktorem, które na swoim Instagramie udostępniła Rafalala. Gwiazdor wyznał, że w dniu, w którym spotkał się z celebrytką, przyjmował narkotyki, które sprawiły, że nic nie pamięta. Kolejny raz głośno zrobiło się wokół pary, kiedy okazało się, że w związku z nagraniem aktor ma być szantażowany. Dodatkowo chwilę później rodzice małego Bastka ogłosili rozstanie.

To wydarzenie uruchomiło lawinę kolejnych zawiłości. Sebastian Fabijański udzielił bardzo szczerego wywiadu, w którym wyznał, że zdradzał Maffashion. Następnie z dziennikarzami zaczęła rozmawiać też Rafalala, która stwierdziła, że influencerka nie tylko ją szantażowała, ale także miała romans. Te rewelacje potwierdził aktor.

Maffashion wydała ostre oświadczenie po słowach Rafalali

Maffashion konsekwentnie milczała i nie komentowała kolejnych plotek. Podkreśliła, że robi to dla dobrego swojego syna. Wszystko się jednak zmieniło kiedy Rafalala udzieliła wywiadu portalowi Przeambitni. – Julia się martwi o jakąś przyszłość. Nie martw się, a może to dziecko w ogóle nie dożyje liceum? Martwić się o coś, czego nie ma albo może nie być... Albo to dziecko będzie transseksualne – powiedziała kontrowersyjna celebrytka.

Po tym Kuczyńska wydała ostre oświadczenie. „Jeżeli coś w końcu miało mnie sprowokować, to się udało. Mogę czytać i słuchać o sobie najbardziej wymyślne rzeczy. I tak niejedno już w życiu przeczytałam. Ale wara od mojego syna!!! Jak można tak powiedzieć o dziecku!? »Zainteresowani« – zostawcie w spokoju mojego synka i mnie! Nie mieszajcie nas w wasze schadzki, »dogadania«, wywiady, umowy, zemsty i manipulacje. Dno dna” – napisała wówczas.

Maffashion zdradziła jak się czuje

Teraz Maffshion kolejny raz zabrała głos. Nagranie, które pojawiło się na jej InstaStoires prawdopodobnie miało uspokoić fanów. Gwiazda dodała wideo z samochodu, jednak zobaczyć możemy tylko błękitne niebo. W tle słyszymy piosenką „Ramaya” Africa Simone, celebrytka opatrzyła je jednym słowem. „Stabilnie” – możemy przeczytać.

Czytaj też:

Antoni Królikowski broni swojej matki i ma żal do Opozdy o pozbawienie roli