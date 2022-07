Antoni Królikowski broni swojej matki i ma żal do Opozdy o pozbawienie roli

Kolejny rozdział sporu między byłą już parą Joanną Opozdą i Antonim Królikowskim jest bardzo emocjonujący. Wszystko zaczęło się od odwołanych chrzcin dziecka małżeństwa. Przypomnijmy, chrzciny małego Vincenta zostały odwołane przez samą Joannę Opozdę po tym, jak dowiedziała się, że na sobotnią ceremonię został zaproszony jej ojciec. Inwitację skierować miał do mężczyzny sam Antoni Królikowski. Opozda przedstawiła całą sytuację, zamieszczając w sieci fotki z wymiany sms-ów z byłym partnerem. Później na profilu Opozdy na Instagramie pojawiło się długie oświadczenie, w którym ujawniła powody rozstania z Królikowskim i wyjaśniła całą sytuację. Zacytowała też wiadomości, które kochanka wysyłała do aktora, kiedy celebrytka była 9. miesiącu ciąży.

Antoni Królikowski zabiera głos ws. konfliktu z Opozdą

Po dwóch dniach milczenia głos zabrał także Antoni Królikowski. Aktor jakiś czas temu zniknął z mediów społecznościowych, ale teraz postanowił odnieść się do zarzutów byłej partnerki. W niemal trzyminutowym wideo gwiazdor oskarża Joannę Opozdę o manipulację. Twierdzi też, że aktorka przelała sobie ich wspólne oszczędności na własne konto. Wyznał też, że mimo że płaci alimenty, to komornik zajął jego pieniądze. Do sprawy kolejny raz odniosła się celebrytka, twierdząc, że przelane pieniądze były przeznaczone na wspólny dom, a sam Królikowski nie interesuje się synem. Aktor w odpowiedzi opublikował screeny przelewów i pochwalił się kwotami, które przelewał dla syna.

Antoni Królikowski ma żal do Opozdy o pozbawienie roli

Teraz Antoni Królikowski opublikował szczery wywiad, w którym ponownie skomentował całą sytuację. – Mama bardzo to przeżyła, a ja nie pozwolę, by ktoś ją tak ranił, tylko dlatego, że jest zły na mnie – powiedział w rozmowie z „Faktem”. Jeszcze raz podkreślił, że nie płaci alimenty. – Co do oskarżeń o to, że nie płacę alimentów i nie łożę na syna – to kłamstwo. Ono jednak sprawiło, że wylała się na mnie fala agresywnych oskarżeń. Zobaczyłem, że muszę zareagować, bo dzieją się rzeczy bardzo złe – dodał.

Aktor przyznał też, że rolę w serialu stracił przez Joannę Opozdę i nie urywał, że ma do niej żal. – Z jednej strony Joanna oczekuje, że będę płacił, a z drugiej, pozbawia mnie pracy w serialu, w którym sama dostaje rolę – zauważył. Najprawdopodobniej chodzi o produkcję „Mecenas Porada”, w której w poprzednim sezonie jedną z postaci grał Królikowski. Obecnie to Joanna Opozda pojawia się na planie.

