Wojciech Szczęsny komentuje doniesienia o nieślubnym dziecku

Związek piłkarza Juventusu Wojciecha Szczęsnego i wokalistki Mariny Łuczenko jest pod czujnym okiem mediów. W prasie i na portalach bardzo często pojawiają się informacje o ich wspólnym życiu, nowych posiadłościach i relacje z luksusowych wakacji. Para jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Relacjonują swoje życie prywatne, wspólne chwile i spotkania rodzinne. Jednak konsekwentnie nie pokazują twarzy swojego synka Liama.

Jakiś czas temu o Wojciechu Szczęsnym znów zrobiło się głośno z powodu jego życia osobistego. Pojawiły się plotki, że sportowiec ma nieślubne dziecko. Te rewelacje bramkarz skomentował w programie „Mój pierwszy raz” emitowanym na Kanale sportowym. Opowiedział o tym w nawiązaniu do pytania prowadzącego Tomasza Smokowskiego – co takiego piłkarz usłyszał najgłupszego o samym sobie. – Ktoś, kto jest w tym studiu, napisał na Twitterze, kiedy grałem słabo w piłkę na początku tego sezonu, że wie, czemu Wojtkowi tak słabo idzie – bo ma problemy w życiu prywatnym. (...) Wiśnia później się dowiedział, jakie to były rzekome problemy. Okazało się, że mam drugie dziecko, ale już pozamałżeńskie – powiedział. Szczęsny i prowadzący nie kryli rozbawienia kreatywnością ludzi.

Wojciech Szczęsny wspomina pierwszą randkę z Mariną Łuczenko

W czasie programu Wojciech Szczęsny opowiedział też, jak po latach ze swoją żoną Mariną Łuczenko wspominają swoją pierwszą randkę. Jak się okazało, był jeden element, który szczególnie spodobał się wokalistce w sportowcu. – Wiesz, co mi się podobało na pierwszej randce? Że taki pewny byłeś – zdradził bramkarz.

Czytaj też:

Natalia Siwiec rozstała się z partnerem? Mamy jego komentarz