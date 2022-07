Klaudia El Dursi pozuje nago w wannie i zasłania się zaledwie talerzem z pizzą

Klaudia El Dursi kilka lat temu brała udział w programie TVN-u „Top Model” i chociaż nie zwyciężyła, to show przyniosło jej ogromną popularność. Niedoszła modelka jest nie tylko celebrytką, ale także prowadzącą randkowy program tej samej stacji „Hotel Paradise”.

El Dursi nieustannie podsyca zainteresowanie internautów i bardzo często dodaje odważne zdjęcia, na których eksponuje nagość. Jej konto śledzi 827 tysięcy internautów. Co prawda, nie wszystkie posty przypadają im do gustu, ale celebrytka zdaje się nie przejmować. Ostatnio spore zamieszanie wywołała relacja z wakacji we Włoszech, gdzie prezenterka pozowała tylko w skąpym dole od bikini. Internauci zostawili wiele negatywnych komentarzy. „Niestety takie czasy, że większość osób by w ogóle youtuberóww sieci nie istniała, gdyby nie gołe cycki. Tragiczne, ale prawdziwe”; „Po co pokazywać tył?”; „Proszę Pani, dzieci patrzą”; „Żenada” – czytamy pod zdjęciami.

Klaudia El Dursi pozuje nago w wannie

Klaudia El Dursi tym razem podzieliła się z fanami relacją z festiwalu Tomorrowland, gdzie bawiła się z m.in. Natsu i Marcinem Dubielem. Chętnie pokazywała fanom, jak tańczy na koncertach, jak pokonuje drogę na imprezę i jak zmęczona wraca do domu. Najwięcej zainteresowania zdobyło jednak zdjęcie, które pojawiło się na InstaStories modelki nad ranem. Klaudia El Dursi udostępniła fotografię, jak siedzi naga w wannie i zażywa kąpieli, a przy okazji je kolację. Była uczestnika „Top Model” zakrywa się tylko talerzem z pizzą. „Festiwal kończę w wannie z pizzą. Najlepiej” – napisała.

Czytaj też:

Opozda przerywa milczenie i publikuje wiadomości od kochanki Królikowskiego