Domniemany kochanek Maffashion zabiera głos. „Rozstania nie są łatwe”

Zamieszanie wokół związku Sebastiana Fabijańskiego i Maffashion zaczęło się od tajemniczego nagrania z aktorem, które na swoim Instagramie udostępniła Rafalala. Gwiazdor wyznał, że w dniu, w którym spotkał się z celebrytką, przyjmował narkotyki, które sprawiły, że nic nie pamięta.

W szczerej rozmowie z dziennikarzem Pudelka podkreślił, że obawiał się, że Rafalala ma więcej nagrań z jego udziałem. W czasie wywiadu przyznał, że dopuścił się zdrady i „nie był fair” w stosunku do Julii Kuczyńskiej.

Głos zabrała także Rafala. Ku zaskoczeniu wszystkich, gwiazda zasugerowała, że to Maffashion nie była wierna aktorowi. Rafalala zarzuciła też Kuczyńskiej nękanie i groźby.

Maffashion miała romans?

Wywiad, którego udzieliła Rafalala, nie spodobał się aktorowi. Fabijański wydał kolejne oświadczenie. „Miałem nadzieję, że ostatni mój wywiad zakończy tę karuzelę, która towarzyszy mi od kilku tygodni. Niestety, ta kręci się dalej. Napiszę krótko, chcąc być konsekwentnym. Nie pozwolę nikomu, absolutnie nikomu, zarzucać Julii Kuczyńskiej – matce mojego dziecka (!), tego, co zarzuca się jej w wywiadzie dla portalu Plejada.pl” – czytamy.

Jednocześnie aktor potwierdził, że w ostatnich tygodniach związku to matka małego Bastka miała mieć romans. Z medialnych doniesień wynika, że wybrankiem Kuczyńskiej miał być Mateusz, początkujący raper i operator pracujący przy kanale „Z Dvpy”.

Podejrzenia potwierdziła pewna kobieta o imieniu Izabela, która opisała wszystko w mediach społecznościowych i zwróciła się bezpośrednio do Maffashion. „Mam tylko jedną prośbę – do ciebie Julia – jeśli to czytasz... przestań oznaczać mnie w swoich relacjach, nie wrzucaj już królików (tak, wiadomość dotarła), bo to jest żałosne i perfidne z twojej strony... nie jestem w stanie zrozumieć, jak kobieta, która sama była zdradzana, jest w stanie zafundować coś takiego drugiej kobiecie” – czytamy na jej profilu.

Domniemany kochanek Maffashion zabiera głos

Nie trzeba było długo czekać na odzew głównego zainteresowanego, czyli domniemanego kochanka Maffashion. Mateusz także wydał oświadczenie na swoim InstaStories. „Zapoznałem się z tym iście »celebryckim oświadczeniem« mojej byłej dziewczyny. Nie sądziłem, że dojdzie do takiej sytuacji, a tym bardziej że będę musiał ją wyjaśniać. Po pierwsze Iza, zerwałem z tobą i nie był to pierwszy raz. W ciągu naszej znajomości, która trwała łącznie rok, zrobiłem to trzykrotnie.... za każdym razem dając ci szansę. Tu postawię kropkę, jeśli chodzi o prywatę i pranie związkowych brudów” – zaczął.

Jak się okazało wersje zdarzeń mężczyzny oraz tajemniczej Izabeli odrobinę się różnią. „Nikt nie rozbił twojego związku, bo on sam został zakończony wcześniej. Zerwaliśmy. Chciałbym napisać, że to ty się do tego przyczyniłaś, natomiast wiesz, że nie mam w naturze mówienia o tym, że coś jest wyłącznie wynikiem działania jednej osoby. Uważam jednak, że dobrze jest pokazać, jak coś wygląda z perspektywy obu stron. Akcja – reakcja” – ostro ocenił podejrzewany o romans z Kuczyńską Mateusz. „P.S. Bardzo mi przykro, że doszło do takiej sytuacji. Rozstania nie są łatwe, ale może kiedyś wyciągniesz wnioski. Życzę ci, Iza, jak najtrwalszego, kolejnego związku” - dodał na koniec.

