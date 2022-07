Doda będzie szukać męża w telewizji! Szykuje się nowe reality show

Kilka miesięcy temu Doda za pośrednictwem relacji live na Instagramie zapowiedziała, że marzy jej się własne reality show.

– Ale nie takie jak Michał Wiśniewski, z całym szacunkiem. Bardziej takie w moim stylu. Mam już na nie cały pomysł. I uważam, że jest świetny. Więc naprawdę, Polsat, dajcie znać – zwróciła się do telewizji. – Moje życie jest tak zwariowane, że wystarczyłoby go już na co najmniej 10 filmów, tyle samo książek, więc także na szalone reality show – dodała.

Co wiemy o reality show o Dodzie?

Wiemy już, że marzenie artystki się spełniło. Na jej Instagramie pojawiło się nagranie z zakończenia prac na planie show, zatytułowanego „Doda – 12 kroków do miłości”. „Dziękuję ekipo za te 40 dni wspólnej pracy. Było ciężko, ale było warto. Efekty już od września” – napisała.

Więcej o programie podaje dziś „Super Express”. Dziennikarzom udało się ustalić, że „clue” show będzie to, aby Doda znalazła swojego trzeciego męża. Tytuł wskazuje, że w programie rywalizować o względy artystki będzie 12 mężczyzn, z 12 różnych części Polski.

