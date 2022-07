Shawn Mendes odwołuje koncerty! Musi skupić się na swoim zdrowiu psychicznym

Shawn Mendes rzadko mówi o swoich sprawach prywatnych. Twórca takich hitów jak „Señorita” czy „Summer Of Love” głównie skupia się na karierze. Dopiero niedawno dodał bardzo osobisty wpis na Twitterze, który zaniepokoił fanów. Mendes pierwszy raz był tak szczery z obserwatorami. Wówczas wokalista wyznał, że kiedy dzieje się coś złego w jego życiu, to zwyczajnie ukrywa to przed światem. Napisał też, że często skupia się na tym, czego nie udało mu się osiągnąć, a jego nastrój to wzloty i upadki. Napisał, że „albo leci, albo tonie”.

Shawn Mendes odwołuje koncerty

Poprzedni wpis zaniepokoił fanów wokalisty, ale mimo to Shawn Mendes zapewniał, że wszystko jest w porządku. Teraz jednak przyznał, że jego zdrowie psychiczne nie jest w najlepszej formie i musi zrobić sobie przerwę od koncertowania. „To, co teraz powiem, łamie mi serce, ale niestety muszę przełożyć koncerty w następnym trzech tygodniach aż do Uncasville w Connecticut, do odwołania” – zaczął gwiazdor.

Następnie Mendes wytłumaczył, że koncertuje od lat. „Jestem w trasie od momentu, gdy skończyłem 15 lat i szczerze mówiąc bycie w drodze, z dala od przyjaciół i rodziny zawsze było trudne. Po spędzeniu kilku lat poza trasą czułem, że jestem gotów powrócić, ale ta decyzja była pochopna. Koszty życia w drodze i presja, jaką odczuwałem, sprawiły, że dotarłem do granicy wytrzymałości” – czytamy.

Shawn Mendes postanowił zrobić sobie przerwę, a decyzja była wywołana konsultacjami z wieloma osobami. „Po rozmowach z moją ekipą oraz lekarzami potrzebuję trochę czasu, by wyzdrowieć i zadbać o siebie oraz moje zdrowie psychiczne. Gdy tylko pojawi się więcej informacji, obiecuję, że dam Wam znać. Kocham Was” – dodał na koniec.

