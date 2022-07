Shazza opowiedziała o walce z nowotworem. Jak się czuje?

Shazza, a właściwie Marlena Magdalena Pańkowska, rozpoczęła karierę pod koniec lat 80. Początkowo tworzyła z Tomaszem Samborskim, z którym była też związana przez około 10 lat prywatnie. Później współtworzyła zespół Toy Boys, a po tym, jak odbyła z grupą trasę koncertową po USA, zdecydowała się rozpocząć karierę solową. Pod pseudonimem Shazza wydała takie hity jak „Szept”, „Mała Pigi”, „Baiao Bongo” czy „Bierz, co chcesz”.

W połowie czerwca media obiegła wiadomość, że Shazza choruje na raka. Wówczas gwiazda nie chciała za wiele mówić o chorobie. Jednocześnie zapewniła, że stara się normalnie funkcjonować. – To nie jest tak, że się kładę, nic nie robię. Mam nadzieję, że terapia pomoże. Jestem pod wspaniałą opieką. Przede mną nowe wyzwania. Nagraliśmy nowy utwór, będzie do niego teledysk. W planach kolejne piosenki i trasa z okazji 30-lecia. – mówiła w „Pytaniu na Śniadanie”. Wokalistka dodała też, że ma chłoniaka, a wykryto go podczas rutynowych badań.

Shazza opowiedziała o walce z nowotworem

Shazza była gościnią ostatniego odcinka „Dzień Dobry TVN”. – Cieszę się, że dzisiaj mogę być razem z wami i świętować 30-lecie – powiedziała na początku. Następnie wokalistka opowiedziała, co zmieniło się od kiedy usłyszała diagnozę. – Sam fakt choroby to nie jest rzecz, na którą się czeka. Ona się pojawia i zmienia się cała perspektywa i sposób myślenia. Natomiast praca, którą kocham, jest dla mnie pasją. Ona daje mi motywacje. Pozwala mi zapomnieć o leczeniu – wyznała.

Gwiazda disco-polo zaapelowała też do wszystkich osób, które zmagają się z chorobą. – Myślę, że to dla mnie też taki moment, że mogę przekazać wszystkim, którzy zmagają się z różnymi chorobami (...), żeby się nie poddawal – podkreśliła. Na koniec Shazza zwróciła też uwagę na to, że życie mamy jedno. – Najważniejsze w życiu jest to, że życie mamy tylko jedno. Pamiętajmy, że jesteśmy tu tylko raz, mamy siebie nawzajem, żebyśmy wykorzystali każdą chwilę, podchodzili do pewnych rzeczy z większą perspektywą, życzyli sobie przede wszystkim zdrowia i uśmiechu i szanowali siebie nawzajem – zakończyła.

Czytaj też:

