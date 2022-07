Agata Rubik przyznała się do wyretuszowania zdjęcia. Zdradził ją... mąż

Agata Rubik lubi relacjonować swoje życie prywatne i dzielić się z fanami miłymi i rodzinnymi chwilami. Żona Piotra Rubika doskonale odnajduje się w roli influencerki. Trzeba jednak przyznać, że gwiazda stara się mieć do siebie duży dystans. Często w mediach społecznościowych możemy zobaczyć zabawne Tik-Toki, na których razem z córkami: Heleną i Alicją, tańczą i wygłupiają się. Na niektórych wideo pojawia się także mąż gwiazdy – kompozytor Piotr Rubik, ale wszystkie są doskonale dopracowane.

Obecnie rodzina przebywa na wakacjach i jak przystało na ich zwyczaje – chętnie dzielą się każdą chwilą z fanami. Nie zabrakło też dokładnej relacji z podróży. Agata Rubik pochwaliła się rodzinnym zdjęcie z basenu. Na fotografii widzimy jak gwiazda razem z mężem i młodszą córką Alicją spędzają czas w basenie. „Takie poniedziałki lubię! Piotr, ale mam dzięki tobie wspaniałe życie” – napisała w poście szczęśliwa celebrytka. Zdjęcie chyba równie mocno spodobało się Piotrowi Rubikowi, ponieważ kompozytor udostępnił je także na swoim profilu. „Uwielbiam takie dni” – czytamy.

Agata Rubik przyznała się do wyretuszowania zdjęcia

Co ciekawe zdjęcia na pierwszy rzut oka są identyczne, ale jak się okazuje różni je jeden drobiazg. Agata Rubik postanowiła użyć opcji retuszu. Z typowym dla siebie dystansem skomentowała to jednak na swoim InstaStories i wyznała, że fotografie dzieli jeden mały szczegół. Celebrytka zdradziła, że wyretuszowała zdjęcie i dzięki temu pryszcz na jej czole nie był widoczny. Rubikowi jednak to nie przeszkadzało i udostępnił oryginał. Wyznała, że mąż „wolał ją z pryszczem”.

