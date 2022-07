Przerażające sceny na koncercie Carlosa Santany. Artysta trafił do szpitala

Carlos Santana jest wirtuozem gitary, muzykiem rockowym i jezzowym, członkiem Santany – zespołu grającego rock latynoski. W 1998 roku Carlos Santana wraz ze swoją grupą został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W 2003 roku został sklasyfikowany na 15 miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”. Jego najbardziej znane w Polsce utwory to „Black Magic Woman”, „Smooth” czy „Corazon Espinado”.

Carlos Santana zemdlał na koncercie

W środę 74-latek grał koncert w amerykańskim stanie Michigan. W pewnym momencie zemdlał na scenie. Nagranie wideo z incydentu pojawiło się w mediach społecznościowych, ponieważ wielu uczestników koncertu dzieliło się przerażającym wydarzeniem w sieci. Mimo że na nagraniach widać, że artysta mdleje, zaobserwować możemy też, że szybko staje na nogi i macha do swoich fanów, podczas gdy jest eskortowany na noszach do szpitalnej karetki. W związku ze stanem artysty, koncert odbywający się w Pine Knob Music Theatre został odwołany.

Santana odbywa w tym roku trasę koncertową z soulowo-funkowym zespołem Earth, Wind & Fire, która rozpoczęła się niecały miesiąc temu i miała potrwać do sierpnia.

Powody omdlenia Santany nie zostały podane na tę chwilę do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że legenda przeszła w ubiegłym roku „nieplanowaną operację serca”, która była na tyle poważna, że przyczyniła się do odwołania koncertów w 2021 roku.

