Szykuje się transfer Magdy Gessler do Polatu? „Wie, że będzie numerem 1”

Jak informowaliśmy dziś, powołując się na ustalenia „SE”, w „Tańcu z gwiazdami” Polsatu pojawić się ma Małgorzata Rozenek-Majdan, która za jeden odcinek otrzymać ma 35 tys. złotych. Tabloid donosi też, że może szykować się kolejny głośny transfer. Magda Gessler od wielu lat prowadzi „Kuchenne rewolucje”, program, który jest jednym z najbardziej popularnych na antenie TVN. Restauratorka ponadto jest jurorką w dorosłej wersji „MasterChefa”.

Gessler przejdzie z TVN-u do Polsatu?

Według „SE” Gessler może liczyć na lepsze warunki przy realizacji nowych programów kulinarnych na antenie Polsatu. Co prawda restauratorka na razie nie wypowiada się w tej sprawie, ponieważ jest na urlopie, jednak informator tabloidu zdradził, że decyzja o przejściu do innej stacji może być podyktowana odejściem Miszczaka.

– Magda wiele zawdzięcza Edwardowi. To on zrobił z niej gwiazdę. Dla Magdy nieważna jest stacja. Wie, że i w Polsacie będzie numerem 1 – podaje anonimowe źródło.

Gessler o zarobkach w TVN-ie: Mam bardzo skromną działkę

Magda Gessler już wcześniej narzekała na zarobki w TVN-ie. W rozmowie z x-news przyznała, że „to, co robi dla telewizji, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabia”. – To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam, ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program – podkreśliła.

Czytaj też:

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Oto wszyscy uczestnicy 17. edycji programu