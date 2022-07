Anna Mucha słynie z dużego dystansu do siebie i chwalenia się swoimi krągłościami. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele zdjęć i nagrań w samym bikini lub skąpych ubraniach. Mimo że nie ma figury modelki, to zupełnie się tego nie wstydzi, a dodatkowo podkreśla ją na każdym kroku. Tym razem nie było inaczej. Anna Mucha udostępniła nagranie, jak na jednym sprzed centrów handlowych zadowolona maszeruje przez kałuże. Gwiazda miała na sobie beżowe buty na obcasie, białą szeroką marynarkę, beżowy top i białe szorty.

Post jednak nie wszystkim się spodobał. Mimo wielu komplementów od fanów, wśród komentarzy dało się zauważyć internautę, który zarzucił aktorce zmianę wagi. „Oj, ktoś przytył” – napisał niezbyt pochlebnie. Komentarz wyjątkowo nie spodobał się innym obserwującym, którzy zarzucili mężczyźnie zwykły nietakt, arogancję i bodyshaming.

Anna Mucha odpowiedziała internaucie

Do słów internauty odniosła się Anna Mucha. Aktorka z typowym dla siebie dystansem napisała: No cóż... przywiązuje wielką wagę do tego, co jem. Czasem waga przywiązuje się też do mnie. Odpowiedź celebrytki szalenie spodobała się innym obserwującym. Pogratulowali jej poczucia humoru nawet w przypadku tak przykrych komentarzy.

To jednak nie jest pierwszy raz kiedy aktorka czyta podobne słowa. Kilka tygodni temu jedna z internautek oceniła biust aktorki jako „zbyt tłusty”. Podczas robienia domowych lodów orzechowych, Mucha stwierdziła, że jeżeli ludzie faktycznie są tym, co jedzą, to ona musi być najwyraźniej masełkiem. Fanka odpowiedziała aktorce wiadomości. „Nie masełkiem, tylko obwisłym, za tłustym biuścikiem. Epatowanie tym jest niesmaczne” – napisała kobieta.

Anna Mucha odpowiedziała internaucie na komentarz dotyczący jej wagi

