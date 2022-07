Wnuczka Grażyny Szapołowskiej zachwyciła na premierze. Co wiemy o Karolinie Matej?

Grażyna Szapołowska jest uważana za legendę polskiej. Zagrała w hitach takich jak „Krótki film o zabijaniu”, „Bez końca”, „Wielki Szu” czy „Innym spojrzeniu”. Aktorka wciąż jest aktywna zawodowo, a ostatnio zagrała główną rolę w filmie swojej córki Katarzyny Jungowskiej „Wiedźma Mirakl”. Premiera obrazu odbyła w dniu 44. urodzin reżyserki. Na imprezie pojawiła się nie tylko sama Szapołowska ale też córka twórczyni i wnuczka legendy Karolina Matej.

Co wiemy o Karolinie Matej?

Matej jest obecnie studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej. Głośno zrobiło się o niej po raz pierwszy około trzy lata temu. Wówczas zaśpiewała ze swoją babcią Grażyną Szapołowską jeden z utworów, który znalazł się na płycie „Kochaj mnie”. Autorką tekstu była córka aktorki – Katarzyna Jungowska. 21-latka prowadzi swój kanał w serwisie Youtube, gdzie publikuje swoje wykonania znanych przebojów. Pojawiła się także na przesłuchaniach w ciemno programu „The Voice of Poland”, gdzie wykonała „Love Me Like You” Ellie Goulding.

— Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko (…) Babcia bardzo lubi słuchać jak śpiewam. Ma nawet fortepian, który ostatnio nastroiła. Każe mi przychodzić grać i śpiewać na cały dom — opowiadała w wywiadzie Karolina Matej.

