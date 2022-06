Travis Barker przebywa w szpitalu. Znana jest przyczyna hospitalizacji

Travis Barker trafił do szpitala w Los Angeles we wtorek po południu. W sieci pojawiły się zdjęcia, jak perkusista jest wynoszony na noszach. Jego 16-letnia córka Alabama udostępniła na Tik-Toku zdjęcie ojca wykonane w drodze do szpitala i poprosiła o modlitwę. Jednak bliscy nie zdecydowali się ujawnić powodu złego stanu zdrowia.

Teraz do zagranicznych mediów przedostało się więcej informacji. Jak donosi TMZ Travis Barker miał trafić do szpitala ze względu na zapalenie trzustki. Powodem tego problemu ze zdrowiem miało być wcześniej poddanie się przez 46-latka kolonoskopii. Objawy to m.in. silne bóle w górnej części brzucha, nudności oraz wymioty. Stan perkusisty w rozmowie z „People” miały potwierdzić bliskie osoby z otoczenia. Podkreślono też, że żona celebryty Kourtney Kardashian nie opuszcza jego boku.

Travis Barker i Kourtney Kardashian

Travis Barker i Kourtney Kardashian pod koniec maja wzięli trzeci ślub. Para, pierwszy raz pobrała się w kwietniu, kolejny raz stanęli na ślubnym kobiercu w połowie maja, a dwa tygodnie później znów wyprawili ceremonię. Według zagranicznych mediów para pobrała się drugi raz w połowie maja w Santa Barbara w Kalifornii. Zakochani zostali przyłapani przez fotografów. Panna młoda miała na sobie zaskakującą kreację. Była ubrana w krótką, obcisłą, białą sukienkę, która podkreślała jej kształty. Do tego zdecydowała się na tradycyjny welon. Travis Barker miał na sobie klasyczny garnitur i ciemne okulary. Trzeci ślub zakochanych był najbardziej tradycyjny. Para wyglądała zjawiskowo, a poza nimi pojawiła się cała celebrycka rodzina. Nie zabrakło Kris Jenner, jak i sławnych sióstr panny młodej – Kim, Khloe, Kylie i Kendall oraz ich pociech i partnerów.

