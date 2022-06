Katarzyna Skrzynecka pogrążona w żałobie. Aktorka poinformowała, że zmarł jej ojciec

Ojciec Katarzyny Skrzyneckiej był inżynierem, a matka Magdalena Skrzynecka, technikiem dentystycznym. Ze smutnego wpisu aktorki wynika, że jej mama zmarła przed ojcem.

„Są już razem, Tatul, Mama, Stryj – ukochany brat bliźniak” – czytamy. „To, co najważniejsze, mówi się swoim bliskim z serca w serce, z oczu w oczy, z serca i czułych myśli do nieba, a oni i tak to słyszą i wiedzą” – podkreśliła dalej aktorka.

Skrzynecka opisuje swojego ojca

Dalej Skrzynecka opisała swojego ojca Włodzimierza Skrzyneckiego. „Kochał przyrodę, piękne chmury, krajobrazy, ptaki, serdeczny uśmiech, zgodę, pokorę życia, pogodę ducha, zdrowy styl życia, muzykę klasyczną, wycieczki rowerowe, ballady na jazzową trąbkę i NAS, najbardziej na świecie” – przekazała aktorka w żałobie.

Do posta, w którym podała także datę 18 czerwca 2022 roku, dodała kilka zdjęć swojego ojca.

