Urszula Dudziak ze statuetką Ikony kultury na gali ShEO. „Muzyka niosła mnie od dziecka i niesie mnie dalej”

„Wprost” po raz kolejny uhonorował kobiety, które w swojej dziedzinie są liderkami. Nagroda to ukłon w stronę kobiecej siły i zaangażowania. ShEO Awards otrzymują najwybitniejsze przedstawicielki świata kultury, biznesu, sportu, nauki oraz działaczki społeczne. Dodatkowo, w tym roku, kapituła konkursu postanowiła wręczyć Nagrodę Specjalną, by wyróżnić kobiety, które szczególnie w czasie toczącej się w Ukrainie wojny, swoją postawą zademonstrowały, jak ważna jest wolność i demokracja.

Wśród zwyciężczyń znalazły się między innymi: Ołena Zełenska, Iga Świątek, Agnieszka Hyży, Iwona Duda i Kayah. Urszula Dudziak jednogłośnie została okrzyknięta Ikoną kultury.

Urszula Dudziak – prawdziwa królowa życia

Urszula Dudziak to niekwestionowana królowa polskiego jazzu, ale i prawdziwa królowa życia. Gwiazda światowego formatu i nasza duma narodowa. Koncertowała niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Dziś pokazuje nam wszystkim, jak pięknie żyć, także w zgodzie z naturą, że wiek to tylko liczba i że na utalentowane Polki nie ma mocnych. Redakcji „Wprost” opowiedziała o tym, skąd czerpie energię i jaki jest jej sposób na ciągłe cieszenie się życiem.

Ja się czuję rewelacyjnie i wiem, na czym ten sekret polega. Na przykład — zdrowie jest w głowie, czyli w zasadzie wszystko jest w głowie. Jak sobie coś wymyślimy dobrze, to będziemy dobrze, a jak sobie wymyślimy coś złego, to będziemy mieć pod górę i po schodach. To myśl jest najważniejsza. Jeśli chodzi o kulturę, to chciałabym przede wszystkim mówić o muzyce. To muzyka niosła mnie od dziecka i niesie mnie dalej na swoich skrzydłach – powiedziała Urszula Dudziak.

Gwiazda zdradziła też, że obecnie cieszy się naturą i nowym domem, gdzie ma własne studio, a to dla niej połączenie doskonałe. – Niedawno wybudowałam dom na Podlasiu i wszyscy się dziwili: dom w tym wieku?! A ja mam cudownego partnera, który jest ode mnie trochę młodszy i wybudowaliśmy ten dom razem. Jesteśmy przeszczęśliwi – podkreśliła.

Zapytaliśmy też Urszulę Dudziak jaką radę dałaby samej sobie z młodości. Gwiazda odpowiedziała z typowym dla siebie zachwytem do życia.

30 lat temu, a może jeszcze wcześniej, bo w tej chwili mam 79 lat, co bym powiedziała samej sobie? Właściwie jedyna rada to, że na wszystko przyjdzie czas. Że nie ma skrótów, że trzeba słuchać mądrych ludzi, trzeba dużo czytać. Trzeba zachować w sobie ciekawość dziecka, obserwować wszystko, co się dzieje, być ciekawym świata — to jest najważniejsze. I przede wszystkim mieć dystans. Powiedziałabym: Uluś, miej dystans do świata i miej dystans do siebie – zdradziła wokalistka.

