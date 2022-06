Doda zmieniła imię. Miało być tajemnicą, ale już znalazło się w sieci

Doda dopiero w tym roku oficjalnie zakończyła swoje małżeństwo z Emilem S. Po tym jak na jaw wyszły problemy z prawem współpracownika i byłego partnera gwiazdy, celebrytka wydała oświadczenie. Doda także znalazła się pod lupą prokuratury.

Wówczas okazało się, że Dorota Rabczewska była podejrzana o pomocnictwo do przestępstwa z artykułu 300 Kodeksu karnego. Chodzi o udaremnienie zaspokojenia wierzycieli, za co grozi kara do 3 lat więzienia. Jeżeli wierzycieli było więcej, kara wzrosnąć może nawet do 8 lat. Polska piosenkarka nie została zatrzymana w sprawie. Wezwano ją jednak do prokuratury, gdzie została przesłuchana. Zatrzymany został natomiast Emil S., były mąż Dody.

Na początku wpisu Doda poinformowała, że była producentem kreatywnym filmu „Dziewczyny z Dubaju” i dostarczyła gotowe dzieło, które bije rekordy oglądalności 2021 roku. Jak wyjaśniła, jej były mąż Emil S. miał zająć się budżetem, „dopiąć umowy” i opłacić ekipę.

„Emil z ponoć kilkudziesięcioma zarzutami został zatrzymany. Ja jako prezes spółki dostałam jeden zarzut i pewnie parę lat bronienia się w sądzie. Rozumiem. Za głupotę, naiwność i zaufanie się płaci. Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności. Byłam na to psychicznie przygotowana” – napisała wówczas w mediach społecznościowych.

Doda zapowiada nowy etap w swoim życiu

Po tych wydarzenia Doda zapowiedziała nowy etap w życiu. Zdradziła, że zamierza zmienić imię. – Moja płyta będzie nosiła moje nowe imię, które przybrałam, zmieniając dowód. Jest to zamknięcie tych 20 lat i początek czegoś zupełnie innego — powiedziała dla „Super Expressu”.

Gwiazda szczerze wyznała, że zmiana imienia będzie dla niej symbolem zmian. – Moim marzeniem jest w przyszłości całkowicie zmienić swoje życie, obudzić się w innym miejscu na ziemi, dotknąć innego zawodu. Może będę producentką filmową, a może stworzę swoją firmę fonograficzną? Ale chcę zmienić coś i jako starsza osoba opowiadać tę historię, że kiedyś byłam sławną piosenkarką i zdobyłam wszystkie nagrody muzyczne, ale dzisiaj jestem gdzieś indziej – powiedziała.

Doda zmieniła imię

Z medialnych doniesień wynika, że już teraz wiadomo, na jakie zmiany w danych zdecydowała się wokalistka. Doda wprowadziła zmiany w Bazie Internetowej Regon. Dorota Rabczewska dodała sobie drugie imię – Aqualiteja. Celebrytka jest zodiakalnym wodnikiem, a wspomniane imię prawdopodobnie właśnie do tego nawiązuje. Opublikowała także post z tym jednym słowem i swoim zdjęciem.

