Ostrowska dosadnie o TVP i Kurskim. „Nie chce przykładać do tego swojej ręki”

Ostrowska jest na polskiej scenie od 40 lat. W 1981 roku została wokalistką zespołu Lombard i śpiewała w nim przez 10 lat. W 1999 roku rozpoczęła solową karierę. W tym samym roku otrzymała Bursztynowego Słowika w Sopocie za „całokształt działalności”. Jej najbardziej znane hity to „Meluzyna” czy „Szklana pogoda”.

Ostrowska: TVP jest tubą propagandową rządu

Artystka od dawna nie pojawia się w Telewizji Polskiej. Teraz w rozmowie z Plejadą wyznała, że nie przyjmuje żadnych propozycji składanych jej przez TVP.

Żadnych. Oni już o tym wiedzą, więc rzadko do mnie dzwonią. Ale czasem zdarzają się zapytania, czy przypadkiem gdzieś bym nie wystąpiła. Moja odpowiedź zawsze brzmi tak samo. Nie podoba mi się linia programowa ani Jedynki, ani Dwójki. Nie jest mi po drodze z panem Kurskim. Telewizja Polska stała się totalną tubą propagandową naszego rządu, a ja nie chcę przykładać do tego swojej ręki – zapewniła.

„Szkoda mi Festiwalu w Opolu”

Piosenkarka podkreśliła też, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby nie każdy występ w TVP nie był związany z polityką. – Proponowano mi zaśpiewanie w Opolu, ale odmówiłam. Żal jest mi tego festiwalu, ponieważ on był świętem polskiej piosenki. A od kiedy Kurski rządzi telewizją, już nie jest. Ale wierzę, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy to się zmieni, festiwal wróci do swojej formy sprzed lat i będzie otwarty dla wszystkich wykonawców, a nie tylko tych, których lubi władza – powiedziała.

