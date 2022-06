Lena Katina z t.A.T.u znów wyszła za mąż. Tym razem za rosyjskiego milionera

Duet t.A.T.u zadebiutował w 2000 roku singlem „Ja soszła s uma”, który szybko stał się przebojem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Później pojawiły się też piosenki takie jak „Nas nie dogoniat” i „30 minut”. Duet wydał debiutancki album „200 po wstriecznoj” w 2001 roku, a jego sprzedaż wynosi około 2,5 mln egzemplarzy (najlepiej sprzedająca się płyta na rosyjskim rynku muzycznym). W 2003 roku podczas 48. Konkursu Piosenki Eurowizji w Rydze Tatu zajął trzecie miejsce. Niemal wszystkie piosenki zostały nagrane także w angielskich wersjach językowych, dzięki czemu grupa dotarła do pierwszego miejsca list przebojów w ponad 20 krajach i sprzedała około 6 mln egzemplarzy płyty „200 km/h in the Wrong Lane”.

W 2009 roku grupa zawiesiła działalność, a Lena Katina i Julia Wołkowa skupiły się na solowych karierach. W sumie t.A.T.u nagrał sześć albumów studyjnych – trzy anglo– i trzy rosyjskojęzyczne, a także sprzedał ponad 25 milionów nagrań.

Lena Katina znów mężatką. Wyszła za milionera

Chociaż Katina i Wołkowa są już z pewnością mniej znane niż u szczytu swojego sukcesu w zespole, wciąż mają rzeszę wiernych fanów. Lena Katina na Instagramie ma ponad 320 tysięcy obserwujących. Właśnie podzieliła się z nimi informacją, że znów wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest rosyjski milioner Dimitrij Spiridonow – prezes firmy CloudPayments. Para wzięła ślub zaledwie półtora miesiąca po zaręczynach. „No cóż... Znowu jestem mężatką. Wciąż nie mogę w to uwierzyć... Kocham cię, Dimitrij” – napisała na Instagramie artystka, zamieszczając zdjęcie z ukochanym.

Przypomnijmy, wcześniej mężem Katiny był Sasza Kuzmanowic, z którym doczekała się syna. Rozstali się w 2019 roku.

Czytaj też:

„Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny” z pierwszym teaserem! Znamy datę premiery na HBO Max