Skarga na materiał „Faktów” TVN po śmierci Durczuka. Jest decyzja KRRiT

Przypomnijmy, Durczok w przeszłości był szefem redakcji „Faktów” TVN. 16 listopada stacja wyemitowała pożegnalny materiał z powodu śmierci dziennikarza. Przypomniano w nim, że Durczok pracował w TVN-ie przez dziewięć lat i przez swoją karierę zdobył wiele nagród. Nie pominięto jednak wątku problemów w życiu prywatnym dziennikarza. W materiale nawiązano do wywiadu, którego Durczok udzielił kilka lat temu Markowi Czyżowi. Odniósł się w nim do swojego zawodowego „upadku”, spowodowanego zarzutami dotyczącymi „niewłaściwych zachowań” wobec swoich współpracowników w TVN. „Były też poważne zarzuty, które skutkowały załamaniem kariery i rozstaniem z TVN w 2015 r. Raport wewnętrznej komisji potwierdził oskarżenia dot. mobbingu i wykorzystania seksualnego” – mogli usłyszeć widzowie.

Skarga na materiał TVN o Durczoku

Tuż po tym do KRRiT wpłynęła skarga na materiał. Rada nie zdradziła jednak, kto ją złożył. Rzeczniczka prasowa Teresa Brykczyńska podała natomiast w listopadzie 2021 roku, że dotyczy ona „oczerniania osoby zmarłej”.

W przypadku złożenia skargi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji występuje do nadawcy z prośbą o nagranie. Materiał jest później oglądany i zapada decyzja, czy doszło do naruszenia przepisów, co grozi ukaraniem stacji.

Nie będzie kary

Jak informuje serwis WirtualneMedia.pl, tym razem KRRiT nie stwierdziła żadnych naruszeń. – Informuję, że w sprawie skarg na materiał wyemitowany w „Faktach” TVN po śmierci Kamila Durczoka KRRiT zakończyła postępowanie i nie stwierdziła żadnych naruszeń – podała w rozmowie z portalem Brykczyńska.

