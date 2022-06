Antonina Turnau w pierwszym wywiadzie. Jakim mężem jest Marek Kondrat?

Kiedy na jaw wyszło, że partnerką Marka Kondrata jest córka jego wieloletniego przyjaciela Grzegorza Turnau – Antonina, w sieci zawrzało. Antonina Turnau, młodsza niemal o cztery dekady, wyszła za znanego aktora w 2015 roku. Para wzięła ślub w Krakowie, kilka tygodni później pojawili się na kilku branżowych imprezach, a następnie konsekwentnie milczeli o swoim życiu rodzinnym. W 2018 roku małżeństwo doczekało się córeczki. Nie zdradzili płci dziecka, ale zrobił to za nich znany muzyk, który wyznał, że ma wnuczkę.

– Opowiadam jej o tym, co czytałem, czego słuchałem – powiedział w jednym z wywiadów. W kolejnym powiedział, jak ma na imię pociecha jego córki. – Helenka jest bardzo osobliwym przypadkiem. Szalenie pogodna, energiczna i pomysłowa – wyznał Grzegorz Turnau.

Antonina Turnau w pierwszym wywiadzie.

Teraz Antonina Turnau przerwała milczenie i w szczerym wywiadzie opowiedziała o życiu z Kondratem. Zapytana o to, czy Marek Kondrat jest podobny do jej ojca, opisała wiele cech swojego męża. Mateusz Szymkowiak, który prowadził wywiad, nawiązał do wypowiedzi Antoniny Turnau sprzed lat, kiedy to podkreśliła, że będzie szukać partnera podobnego do swojego ojca.

– Pod wieloma względami tata i Marek są kompletnie inni. Na pewno mój tata jest i zawsze był dla mnie wzorcem mężczyzny i wzorem męża, kiedy obserwowałam jego relację z mamą. Marek daje mi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, jest czuły i mądry – fundamentalnie są zatem bardzo podobni – zdradziła redakcji „Fashion Magazine”, którego numer dopiero się ukaże.

