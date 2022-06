Edyta Pazura kąpie się nago podczas wakacji we Włoszech. Pokazała zdjęcie

Edyta Pazura często komentuje plotki i komentarze na swój temat. Jakiś czas temu żona aktora miała już tak dość zamieszania wokół siebie, że chciała nawet zniknąć z życia publicznego. Zrezygnowała jednak z tego pomysłu i dalej bardzo chętnie udziela się na Instagramie. Jest aktywna i często pisze o swoich przemyśleniach, a dodatkowo opisuje życie rodzinne z mężem i trójką pociech.

Edyta Pazura pokazała nagie zdjęcie z wakacji

Edyta Pazura wybrała się ze swoim mężem Cezarym na romantyczny wyjazd do Włoch. Zarówno aktor jak i jego ukochana chętnie relacjonują wypad. Na Instagramie zamieścili wiele relacji oraz zdjęć, ale jedno z nich szczególnie przykuwa uwagę.

Edyta Pazura zamieściła fotografię z relaksującej kąpieli. Celebrytka zażywała jej podczas pobytu w Materze. Miejscowość jest częstym wyborem turystycznym, ponieważ znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie to jednak było dla fanów najważniejsze. Co zdjęciu widzimy całkowicie nagą Edytę Pazurę, którą przykrywa zaledwie cienka warstwa wody. „Nie czas umierać.”.. – napisała pod postem. Tym samym nawiązała do jednego z filmów o przygodach Jamesa Bonda.

Followersi żony Cezarego Pazury nie kryli zachwytu. W komentarzach nie brakuje komplementów, a nawet porównania do Afrodyty.

„A spośród pian wynurzyła się Afrodyta. Zazdro... Cudnego ciała i cudnego klimatu”, „O, Edzia, pięknie!”; „Czekamy na więcej”; „Odważne i zarazem piękne zdjęcie”, „Do pieca dała”, „Oj kusisz kusisz”, „Świetne zdjęcie: wanna i zawartość” - czytamy pod zdjęciem.

Galeria:

Edyta Pazura kąpie się nago podczas wakacji we Włoszech. Udostępniła zdjęcie

