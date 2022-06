Dorota Wellman stanowczo o molestowaniu. Internauci: Buntuje pani kobiety

Już od 3 lipca Dorota Wellman powróci do programu „Inspirujące kobiety”. Dziennikarka przedstawi nam historie wyjątkowych kobiet, które odważyły się pójść za marzeniami i konsekwentnie realizują wizję swojego życia. Ich postawa i siła mogą stanowić inspirację oraz wzór dla innych. Są wśród nich zarówno kobiety, które od podstaw stworzyły świetnie prosperujące dziś biznesy, jak i aktywne, pełne inicjatywy społeczniczki czy działaczki z wielką wrażliwością i sercem dla tych najbardziej potrzebujących.

Wellman o molestowaniu

Z okazji kolejnej edycji programu, stacja TVN Style zorganizowała cykl pytań i odpowiedzi z Dorotą Wellman. Dziennikarka wypowiedziała się tym samym na temat molestowania seksualnego w miejscu pracy.

Jak wszyscy będą milczeć i każdy się pozwoli macać, i nie powie: „stop, dość, nie życzę sobie takich zachowań”, po prostu nie powie tego głośno i wyraźnie, i nie walnie pięścią w stół, to będzie to trwało. Czy to dotyczy kobiet, czy mężczyzn, bo to też się zdarza. Musimy przestać się bać i zacząć mówić otwartym głosem o tym, co nas boli, czego sobie nie życzymy i co chcemy zrobić. Myślę, że nadeszła pora, żeby przestać się bać - uznała Wellman.

Internauci do Wellman: Buntuje pani kobiety

Chociaż wielu internautów zgodziło się z tym, co mówi prezenterka, znaleźli się też tacy, którym jej wypowiedź zupełnie nie przypadła do gustu. „Buntuje pani kobiety bez sensu” - napisała jedna z internautek. Inne zwracały uwagę na to, że dla wielu kobiet jest to zbyt trudne przeżycie, aby móc o nim mówić czy klarownie się sprzeciwiać.

