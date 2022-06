Kevin Spacey stanął przed brytyjskim sądem. Co ustalono?

Śledztwo w sprawie Kevina Spacey zakończyło się pod koniec maja. Wówczas brytyjska prokuratura przekazała informacje o zarzutach dla 62-letniego gwiazdora. Służby przez ostatni rok zapoznawały się z aktami i dowodami przekazanymi przez Metropolitan Police.

Zarzuty postawione aktora to cztery napaści na trzech różnych mężczyzn. Wszystkie miały tło seksualne. Z dowodów, które zgromadzono, wynika, też, że Kevin Spacey został również oskarżony o skłonienie innej osoby do penetracji seksualnej bez zgody. Żeby formalnie usłyszeć zarzuty, aktor musiał pojawić się w Wielkiej Brytanii. Postanowił zrobić to dobrowolnie. W związku z tym pojawił się w sądzie magistrackim londyńskiej gminy Westminster.

Gwiazdor już wcześniej zapowiadał, że jest pewny swojej niewinności i zamierza ją udowodnić. W oświadczeniu dla programu „Good Morning America” podkreślił, że zamierza zaprzeczyć oskarżeniom. Podczas przesłuchania zrobił to za niego jego prawnik.

Kevin Spacey stanął przed brytyjskim sądem

Po oświadczeniu, że aktor ze względów zawodowych musi wrócić do Stanów Zjednoczonych, został bezwarunkowo zwolniony za kaucją. Następne przesłuchanie jest zaplanowane na 14 lipca.

Według zagranicznych mediów zarzuty dotyczą dwóch rzekomych incydentów w Londynie, do których miało dojść w 2005 roku, a także kolejnych dwóch w 2008 roku. Według służb do jeszcze dwóch zdarzeń doszło w Gloucestershire w 2013 roku.

