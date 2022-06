Mama Sary James zabiera głos po występie córki w amerykańskim „Mam talent!”. „Czas na kilka słów ode mnie”

14-letnia Sara James o tym, że planuje wystąpić w amerykańskim programie „Mam talent!”, poinformowała swoich fanów już pod koniec maja, gdy wzięła udział w castingu w Los Angeles. Odcinek z jej udziałem został wyemitowany w nocy z wtorku 14 na środę 15 czerwca. Artystka wykonała na scenie piosenkę Billie Eilish i Khalida, zatytułowaną „Lovely”.

Nastolatka zachwyciła publikę, a w szczególności Simona Cowella. Celebrycie tak spodobał się występ, że postanowił nagrodzić ją „złotym przyciskiem”, który automatycznie zapewnił 14-latce awans do półfinału.

– Sara, Sara, Sara. Przez lata słyszeliśmy wielu wokalistów, ale wow. To nie było idealne, jednak masz w sobie blask prawdziwej gwiazdy. To musi być nieprawdopodobne uczucie występowanie przed amerykańską publicznością. Zgaduję, że marzyłaś, by tu wystąpić. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyjechałem do Ameryki, to było 20 lat temu i był to moment, którego nigdy nie zapomnę. I chcę byś ty zapamiętała tę chwilę na zawsze – powiedział Cowell, wciskając tzw. golden buzzer.

Mama Sary James zabiera głos po występie córki

Sara James nie kryła swojej radości i łez szczęścia. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć ze sceny, nie zabrakło pięknego opisu. „Zanim twoje marzenia się spełnią, musisz je mieć” – napisała nastolatka. Teraz głos zabrała towarzysząca jej w programie mama. Arleta Dancewicz także opublikowała zdjęcia z nagrania programu. Na fotografiach możemy zobaczyć prowadzącego show oraz Simona Cowella, który wcisnął złoty guzik. „Czas na kilka słów ode mnie” – zaczęła kobieta. Następnie mama Sary James nie ukrywała swojego zaskoczenia i dumy ze swojej pociechy. „Brak mi słów. To było jak sen, marzenie, które się spełniło i spełnia… Cieszę się, że inni dostrzegli w Sarci to, co ja zawsze widziałam” – dodała Arleta Dancewicz.

