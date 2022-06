Sara James wystąpiła w amerykańskim „Mam Talent!”. Simon Cowell nacisnął „złoty przycisk”!

Sara James zwyciężyła w 4. edycji programu „The Voice of Poland”. Potem wystąpiła na dziecięcej Eurowizji, gdzie wykonała utwór „Somebody”, który zapewnił jej drugie miejsce w show. Teraz 14-latkę oglądać mogliśmy w amerykańskiej edycji programu „Mam talent”, w którym jurorami są m.in. Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergara i Simon Cowell.

Sara James w amerykańskim „Mam talent!”

O tym, że planuje wystąpić w amerykańskim programie, James poinformowała swoich fanów już pod koniec maja, gdy wzięła udział w castingu w Los Angeles. Odcinek z jej udziałem został wyemitowany w nocy z wtorku 14 na środę 15 czerwca. Artystka wykonała na scenie piosenkę Billie Eilish i Khalida, zatytułowaną „Lovely”.

Cowell do Sary James: Masz w sobie blask prawdziwej gwiazdy

Chociaż Cowell słynie z tego, że jest najbardziej srogim jurorem programu, Sara James została przez niego wyjątkowo wyróżniona. Celebrycie tak spodobał się występ, że postanowił nagrodzić ją "złotym przyciskiem", który automatycznie zapewnił 14-latce awans do półfinału.

– Sara, Sara, Sara. Przez lata słyszeliśmy wielu wokalistów, ale wow. To nie było idealne, jednak masz w sobie blask prawdziwej gwiazdy. To musi być nieprawdopodobne uczucie występowanie przed amerykańską publicznością. Zgaduję, że marzyłaś, by tu wystąpić. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyjechałem do Ameryki, to było 20 lat temu i był to moment, którego nigdy nie zapomnę. I chcę byś ty zapamiętała tę chwilę na zawsze – powiedział Cowell, wciskając tzw. golden buzzer.

Cowell opublikował zdjęcie z Sarą James

Po emisji odcinka Sara James napisała na Instagramie, że jest w niej tyle radości, że trudno jej opisać to słowami. „Złoty przycisk od Simona Cowella, nadal nie wierzę.”.. – napisała. Sam juror z kolei dodał na swój Instagram fotkę z James i oficjalnie przedstawił ją swoim obserwującym jako kandydatkę do wielkiego finału.

