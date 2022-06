Kevin Spacey w czwartek stanie przed sądem. Jest oskarżony o cztery napaści na tle seksualnym

Śledztwo w sprawie aktora zakończyło się pod koniec maja. Wówczas brytyjska prokuratura przekazała informacje o zarzutach dla 62-letniego gwiazdora. Służby przez ostatni rok zapoznawały się z aktami i dowodami przekazanymi przez Metropolitan Police.

Zarzuty postawione gwiazdorowi to cztery napaści na trzech różnych mężczyzn. Wszystkie miały tło seksualne. Z dowodów, które zgromadzono, wynika, też, że Kevin Spacey został również oskarżony o skłonienie innej osoby do penetracji seksualnej bez zgody.

Kevin Spacey stanie przed sądem

Kevin Spacey zgodnie z prawem mógł zostać oficjalnie oskarżony dopiero na terytorium Wielkiej Brytanii. Aktor postanowił dobrowolnie udać się do kraju. W związku z tym pojawi się w sądzie magistrackim londyńskiej gminy Westminster w czwartek. Gwiazdor już wcześniej zapowiadał, że jest pewny swojej niewinności i zamierza ją udowodnić. W oświadczeniu dla programu „Good Morning America” podkreślił, że zamierza zaprzeczyć oskarżeniom.

Według zagranicznych mediów zarzuty dotyczą dwóch rzekomych incydentów w Londynie, do których miało dojść w 2005 roku, a także kolejnych dwóch w 2008 roku. Według służb do jeszcze dwóch zdarzeń doszło w Gloucestershire w 2013 roku.

Kevin Spacey oskarżony o napaści na tle seksualnym

Sprawa Kevina Spacey'ego toczy się od lat. W 2020 aktorowi został wytoczony proces dotyczący napaści seksualnej na dwóch chłopców, gdy mieli 14 lat.

Pierwszym z oskarżycieli jest Anthony Rapp, który był jedną z pierwszych osób, oskarżających Spaceya o niewłaściwe zachowanie. Aktor miał dopuścić się tych czynów na przyjęciu w swoim domu w 1986 roku. Spacey wydał oświadczenie, w którym przepraszał Rappa, jednak stwierdził, że zupełnie nie pamięta interakcji, o której mówił mężczyzna. Jak podawało „Variety”, Spacey miał złapać Rappa za pośladki i położyć go na łóżku podczas jednej ze swoich imprez. Mężczyzna twierdzi, że domniemana napaść doprowadziła go do „trwałych urazów psychicznych, w tym poważnego stresu emocjonalnego, upokorzenia, strachu, złości, depresji i lęku”.

