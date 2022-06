Antoni Królikowski ma walczyć o brak orzeczenia o winie podczas rozwodu z Joanną Opozdą

Burzliwe rozstanie Antoniego Królikowskiego i Joanna Opozdy wstrząsnęło opinią publiczną. Para miała się rozstać jeszcze przed narodzinami ich wspólnego synka Vincenta. Mimo że żadne z nich nie komentuje sprawy, to wszystkie znaki wskazują na faktyczny rozpad małżeństwa. Powodem miał być romans aktora z tajemniczą Izabelą. Aktor próbował ratować swoją reputację i opowiedział na wizji o swojej chorobie. Jak się okazało – od lat choruje na stwardnienie rozsiane. Szczere wyznanie nie sprawiło jednak, że branża zapomniała o kontrowersyjnym pomyśle organizacji walki sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Ostatecznie Antoni Królikowski zrezygnował z życia publicznego.

Rozwód Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy

W tym czasie jego żona Joanna Opozda coraz częściej bywa na ściankach oraz jest aktywna w mediach społecznościowych. Wielkimi krokami zbliża się rozwód pary. Jak donosi „Rewia”, tata Vincenta nie zamierza ułatwiać sprawy swojej byłej partnerce. Aktor zamierza walczyć o rozwód bez orzeczenia o winie. „Antek z pewnością będzie bronił się przed orzeczeniem o winie (...). Patrząc na to, jak działają dziś sądy, sprawa może się toczyć wiele miesięcy, a nawet lat” – czytamy.

Natomiast portal Jastrząb Post twierdzi, że Antoni nie zabiega o kontakty z dzieckiem. Joanna ma uważać, że aktor wykorzystuje syna, by poprawić swój wizerunek. „Nie jest prawdą, że zabiega o spotkania, jest zbyt zajęty swoim życiem i wakacjami z nową kochanką. Syna widział kilka razy od jego narodzin. Dziwnym trafem zawsze, kiedy jedzie pod blok Joanny, towarzyszą mu paparazzi. Joasia widzi, co się dzieje i ma dość jego ustawek i wykorzystywania małego Vincenta do ratowania wizerunku” – podkreśla portal.

