ShEO Awards 2022. W jakich kategoriach zostaną przyznane nagrody dla liderek?

„Wprost” kolejny raz uhonoruje niezwykłe kobiety. Już 21 czerwca w warszawskim hotelu Renaissance odbędzie się gala, podczas której nagrody otrzymają liderki i pionierki w swojej dziedzinie. Zwyciężczynie i nominowane to kobiety, które są nie tylko wzorem, ale także swoimi działaniami zmieniają świat. Podczas tegorocznego wydarzenia docenione zostaną kobiety, które osiągają swoje cele mimo trudności i wychodzą poza schematy.

ShEO Awards 2022 to nagrody, które zostaną przyznane liderkom jako uhonorowanie ich działań w różnych dziedzinach: ekologii, gospodarce, zdrowiu, mediach, sporcie, kulturze, działalności społecznej. Poznajcie pierwsze kategorie, w których 21 czerwca kapituła przyzna nagrody.

– Pokój na świecie – nagroda w tej kategorii nigdy nie była ważniejsza. W obliczu wojny, w której pogrążona jest sąsiadująca z Polską Ukraina, praca na rzecz pokoju na świecie jest nie tylko wyzwaniem, ale poświęceniem dla działalności swojego dotychczasowego życia. Nagrodą w tej kategorii Wprost uhonoruje kobiety, które walczą o dobrostan i godne życie wszystkich, którzy cierpią przez konflikty zbrojne.

– Działaczka na rzecz ekologii – propagowanie ekologicznego stylu życia jest równie ważne jak przestrzeganie jego zasad. To dzięki nim — liderkom w tej dziedzinie — każdego dnia wiemy więcej o tym, jak nie szkodzić naszej planecie. Kobiety nagrodzone w tej dziedzinie nie tylko same starają się działać jak najmniej inwazyjnie dla naszej planety, ale także są inspiracją i wskazują drogę innym.

– Lokalna bohaterka – praca u podstaw i lokalne inicjatywy to klucz do zmiany w świecie, którą chcemy osiągnąć. „Wprost” docenia działalność kobiet, które w swoich niewielkich środowiskach podejmują wyzwania i mają odwagę, by zmieniać miejsce, gdzie żyją. Swoimi działaniami sprawiają, że życie lokalnych wspólnot staje się lepsze, a one same chętnie angażują się w te inicjatywy.

– Działaczka społeczna – to nie tylko członkinie stowarzyszeń, ale przede wszystkim aktywistki, które swoim działaniem walczą o lepsze warunki życia wspólnoty, jaką jest społeczeństwo. Liderki w tej dziedzinie mają odwagę zwracać uwagę na problemy społeczne, głośno sprzeciwiać się niesprawiedliwościom i inicjować działania na rzecz wspólnoty obywatelskiej.

W tym roku kapituła konkursu postanowiła także wręczyć Nagrodę Specjalną, by wyróżnić kobiety, które szczególnie w czasie toczącej się w Ukrainie wojny, swoją postawą zademonstrowały, jak ważna jest wolność i demokracja. Kolejne kategorie poznamy już niedługo.

