Amber Heard wydała oświadczenie po wyroku sądu

Proces Johnny Depp vs. Amber Heard rozpoczął się w połowie kwietnia i trwał ponad sześć tygodni. Aktor pozwał byłą żonę o zniesławienie. Chodzi o głośny felieton, który gwiazda napisała dla „Washington Post” w 2018 roku. Heard napisała wówczas, że była ofiarą przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Mimo że nazwisko Deppa nie padło, to oczywistym było, o kogo chodzi.

Aktor zażądał 50 milionów dolarów w ramach odszkodowania, jego była żona, także wniosła pozew i zażądała 100 milionów. Sprawa jest nazywana najgłośniejszym procesem dekady, a jego przebieg śledziły wszystkie media i fani. Teraz sąd zdecydował, że to Amber będzie stratna. Ława przysięgłych zdecydowała, że Depp otrzyma 10 milionów dolarów odszkodowań wyrównawczych i 5 milionów dolarów odszkodowań karnych. Amber natomiast otrzyma 2 miliony dolarów.

Amber Heard wydała oświadczenie, w którym wyraziła żal związany z werdyktem.

Amber Heard wyraziła swój żal związany z werdyktem. – Rozczarowanie, które odczuwam dzisiaj, jest nie do opisania. Jestem załamana, że góra dowodów wciąż nie wystarczyła, by przeciwstawić się nieproporcjonalnej sile, wpływom i wpływom mojego byłego męża – powiedziała aktorka. Wspomniała też o innych ofiarach przemocy. – Jestem jeszcze bardziej rozczarowana tym, co ten werdykt oznacza dla innych kobiet. To pomyłka. Cofnęliśmy się do czasów, kiedy kobieta, która przemówiła i zabrała głos, mogła zostać publicznie zawstydzona i upokorzona. Decyzja sądu odsuwa ideę, że przemoc wobec kobiet należy traktować poważnie – dodała.

Amber Heard nie zapomniała o obrońcach byłego męża. – Uważam, że prawnikom Johnny'ego udało się zmusić ławę przysięgłych do przeoczenia kluczowej kwestii wolności słowa i zignorowania dowodów, które były tak rozstrzygające, że wygraliśmy w Wielkiej Brytanii — podkreśliła przypominając poprzedni proces, który Depp wytoczył brytyjskiemu tygodnikowi.

Przykro mi, że przegrałam tę sprawę. Ale jestem jeszcze bardziej smutna, że straciłam prawo, które wydawało mi się, że miałam jako Amerykanka — do swobodnego i otwartego mówienia — powiedziała na koniec gwiazda.

