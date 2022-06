Były pracownik TVP i jego mąż walczą o legalizację ich ślubu w Polsce. Do akcji wkracza Zbiegnie Ziobro

Jakub Kwieciński, który kiedyś pracował w TVP i Dawid Mycek to znani aktywiści i Youtuberzy, którzy działają na rzecz środowisk LGBT. Mężczyźni zawarli ślub w Hiszpanii w 2017 roku. Na początku popularność zdobyli dzięki tworzeniu teledysków do polskich i zagranicznych przebojów, później ich działalność skoncentrowała się głównie na wspieraniu środowiska LGBT. Mężczyźni bardzo często dzielą się szczegółami z życia prywatnego, zyskali całą rzeszę fanów.

Mężczyźni walczą ws. legalizacji ich homoseksualnego małżeństwa także w Polsce. Jak się okazało, chwilę przed finałową rozprawę Zbigniew Ziobro zrobił celebrytom „niespodziankę”. „W piątą rocznicę naszego ślubu Zbigniew Ziobro sprawił nam wyjątkowy prezent – nasłał na nas prokuratora. Za to, że postanowiliśmy zawalczyć o naszą miłość i przy braku możliwości zawarcia ślubu w Polsce – pobraliśmy się za granicą. Za to także, że od pięciu lat walczymy w sądach o uznanie naszego małżeństwa w Polsce i odnosimy sukcesy” – czytamy w poście.

„Za to także, że od pięciu lat walczymy w sądach o uznanie naszego małżeństwa w Polsce i odnosimy sukcesy. Na naszej ostatniej rozprawie sąd wygłosił przełomowe uzasadnienie o tym, iż Konstytucja RP i słynny artykuł 18. nie stoją na przeszkodzie legalizacji naszego małżeństwa. Teraz, tuż przed finalną rozprawą przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przerażony tym uzasadnieniem Zbigniew Ziobro postanowił wkroczyć do akcji i dołączył do naszej sprawy prokuratora” – podkreślono na Instagramie.

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek postanowili nieoczywisty sposób zareagować na ruch Ziobry. „Dlatego w odpowiedzi na ruch Ziobry, postanowiliśmy powołać do życia projekt »Nielegalni«, który będzie pomagał parom LGBTQ+ wziąć ślub za granicą. Będzie to specjalna platforma pomagająca organizacyjnie, prawnie i finansowo spełniać marzenia o ślubie takim parom jak my. Integralną częścią projektu będzie cykl dokumentalny pt. »Nielegalni« pokazujący drogę wybranych par w ich drodze do upragnionego ślubu” – podkreślono.

