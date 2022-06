„Pierwsza miłość”. Michał cieszy się z pogrążenia Marysi i wpada na kogoś z przełości

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Biały przychodzi do Anki, ale nie zastaje jej w domu. Zostawia więc dla niej prezent. Sebastian mówi mu o nagłym interesie, który ma do załatwienia za granicą. Kamil musi polecieć razem z nim. Natomiast Grażyna informuje Marysię o posiedzeniu udziałowców, którzy będą chcieli usłyszeć, kto odpowiada za opóźnienie otwarcia nowego oddziału w klinice. Każdy dzień zwłoki będzie generować ogromne koszty. Marysia może stracić pracę. Kaśka zatrudnia nową pomoc do pracy w Barbarianie. Wiąże z nią wiele nadziei, zwłaszcza w tak zabieganym ostatnio czasie. Natomiast Kalina tęskni za Oskarem, który wciąż jest w delegacji na Mazurach. Artur, Karol i Brian szykują dla niej niespodziankę. Julita chwali się Olce nowymi ubraniami, które kupiła, by zrobić wrażenie na Sebastianie. Olka prosi Julitę, aby pomogła poznać jej kolegów jej ukochanego. Natomiast Michał dziękuje przyjacielowi za pomoc w pogrążeniu Marysi. Przypadkiem spotyka kogoś ze swojej burzliwej przeszłości.

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

