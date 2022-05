Nie żyje Dominik Jokiel. Był gitarzystą zespołów Turbo i Aion

Dominik Jokiel zmarł w wieku 43. Był gitarzystą zespołów Turbo i Aion. Smutną informację przekazali koledzy muzyka z grupy.

Członkowie Turbo udostępnili na Facebooku post, w którym napisali o śmierci mężczyzny. Dominik Jokiel zmarł po ciężkiej chorobie. „Z głębokim żalem chcieliśmy powiadomić, że godzinę temu po ciężkiej chorobie zmarł nasz długoletni gitarzysta Dominik Jokiel, z którym spędziliśmy wiele wspaniałych lat, zagraliśmy setki koncertów i nagraliśmy parę płyt” – czytamy na profilu grupy Turbo. Muzycy dołączyli sentymentalne pożegnanie. „Dominiku nasz kochany, odpoczywaj w pokoju gdzieś tam, ze swoją gitarą” – napisali. Wspomniano też o dorobku muzyka. „Odszedłeś i pozostawiłeś po sobie wiele znakomitych płyt. Dziękujemy Tobie za te wszystkie lata, które z nami spędziłeś. Żegnaj” – dodali.

Dominika Jokiela pożegnali koledzy z zespołu

Dominik Jokiel na gitarze grał także w grupie Aion. W zespole występował od 1996 do 2004 roku, czyli od początku istnienia. W formacji grał także jego brat Daniel Jokiel. Mężczyzna pożegnał go we wpisie w mediach społecznościowych. "Odszedł na tamtą stronę, żegnaj Kochany Bracie, zobaczymy się jeszcze..." – napisał Daniel Jokiel na Facebooku. Smutna informacja pojawiła się także na profilu tej grupy. Z Aion Jokiel wszystkie pięć albumów: „Midian”, „Noia”, „Reconciliation”, „Symbol” i „One of 5”.

Po zawieszeniu zespołu Dominik Jokiel dołączył do legendarnego zespołu Turbo. Brał udział w nagraniu albumów „Tożsamość”, „Strażnik światła” i „Piąty żywioł”.

