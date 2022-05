Firmy wspierające ekologię zrywają współpracę z Maciejem Orłosiem. Dziennikarz wydał oświadczenie

Maciej Orłoś wszedł na rynek aut elektrycznych. W połowie maja dziennikarz został partnerem zarządzającym spółki Kingsman Finance, pośredniczącej w sprzedaży aut elektrycznych. Orłoś opowiadał o współpracy bardzo optymistycznie, firma podpisała umowę z chińskim producentem aut elektrycznych i wprowadziła do sprzedaży nowy model samochodów.

Orłoś często podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. Gwiazdor w rozmowie z portalem Wirtualne Media przypomniał, że we współpracy z organizacją Eko Cykl przygotowuje programy wideo „Ty śmieciu”, których głównym tematem jest ekologia. Maciej Orłoś jest też ambasadorem pierwszego na świecie teatru ekologicznego Bohema House. Pełni tam rolę narratora.

Jak się okazało, obu organizacjom nie spodobało się zaangażowanie Macieja Orłosia w kolejny projekt, czyli firmę pośredniczącą w sprzedaży aut elektrycznych. Spółki Bohema House oraz Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań wydały oświadczenie, że zrywają współpracę z dziennikarzem. Powodem jest dyrektywa Unii Europejskiej. Chodzi o dokument, który ma zapobiegać greenwashingowi, czyli nieuczciwym praktykom pseudoekologicznym. Firmy powołały się na „ostatnie badanie UE przeprowadzone przez Green NCAP, podkreślające wyższość diesla nad elektrykiem”.

Maciej Orłoś wydał oświadczenie po zerwaniu współpracy

Do sprawy odniósł się główny zainteresowany. Maciej Orłoś wydał oświadczenie i potwierdził zakończenie współpracy z obiema spółkami. „Stanowczo nie zgadzam się z argumentacją dotyczącą wpływu technologii aut elektrycznych oraz jej przyszłości na środowisko naturalne. Wspomniane w komunikacie marki większe zużycie energii i zasobów do produkcji aut z napędem elektrycznym i związana z tym krytyka całej technologii EV w mojej opinii nosi znamiona manipulacji” - czytamy w komunikacie. Dziennikarz nazwał argumenty firm „bezprzedmiotowymi i niezrozumiałymi”. Cykl programów „Ty śmieciu”, który do tej pory był prowadzony przez Macieja Orłosia, ma być kontynuowany, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej formie.

