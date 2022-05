Kto wygra Eurowizję 2022? Bukmacherzy nie mają wątpliwości. Oto, jakie szanse ma Ochman

Kalush Orchestra z Ukrainy niezmiennie od tygodni wskazywani są jako faworyci w notowaniach bukmacherów. Również i teraz pozostają liderem w tym, kogo typują bukmacherzy jako zwycięzcę w dzisiejszym konkursie. Ich szanse na wygraną wynoszą 2/5 w Oddschecker, serwisie bukmacherskim, który podaje kursy 28 największych bukmacherów na świecie.

Na reprezentanta Wielkiej Brytanii Sama Rydera stawia się 6:1 w zakładach William Hill, co daje mu drugie miejsce w rankingu faworytów do zwycięstwa w Turynie. Szwecja (6:1), gospodarze – Włochy (12:1) i Hiszpania (12:1) dopełniają pierwszą piątkę. Co ciekawe, Krystian Ochman zajmuje obecnie ósmą pozycję, co jest nieznacznym spadkiem w stosunku do ostatnich dni, kiedy to zajmował szóstą lub siódmą lokatę.

Eurowizja 2022. Spotify przepowiada zwycięzcę

Nie tylko zakłady bukmacherskie potrafią dostarczać pewnej indykacji, kto może sięgnąć po zwycięstwo w konkursie Eurowizji. Również Spotify może być ciekawych narzędziem, jeśli chcielibyśmy prognozować, kto ma szanse na wygraną. Wykorzystywana przy tym jest liczba odtworzeń poszczególnych utworów. Widać wtedy, który artysta cieszy się największą popularnością. W zeszłym roku dane ze Spotify pozwoliły przewidzieć zwycięstwo zespołu Maneskin. Propozycja „Ziti e Buoni” była najczęściej streamowana spośród wszystkich na Eurowizji w okresie od marca do maja 2021 roku.

Czytaj też:

Eurowizja 2022. Kto wygra? Po raz pierwszy od dawna ma to znaczenie

Dane streamingowe wskazują na Włochy jako prawdopodobnego zwycięzcę drugi rok z rzędu. Utwór „Brividi” w wykonaniu Mahmooda i BLANCO, został odtworzony pięć razy więcej niż numer „Hold Me Closer” Cornelii Jakobs, który zajmuje drugie miejsce.

Wśród państw biorących udział w Eurowizji w Turynie, ukraińska propozycja „Stefania” znajduje się na pierwszym miejscu streamingowancych utworów w pięciu krajach. Dzięki temu jest to drugi najchętniej słuchany utwór w tegorocznej stawce.

Zajmujący obecnie drugą pozycję u bukmacherów Sam Ryder może raczej liczyć na to, że czarny scenariusz zero punktów z zeszłego roku dla Wielkiej Brytanii raczej się nie powtórzy. Utwór „Space Man” znalazł się również w pierwszej piątce najczęściej odtwarzanych utworów Eurowizji w ponad 65 proc. krajach.

Eurowizja 2022. Kogo typują dziennikarze?

Podczas piątkowej próby jurorskiej rozdano 50 proc. wszystkich głosów w finale. Również dziennikarze zgromadzeni na miejscu w Turynie, jak i akredytowana prasa online przyznali swoje głosy. Wskazane przez nich państwa pokrywają się z tym, kogo typują bukmacherzy, ale są pewne różnice. Przedstawiciele mediów uważają bowiem, że w pierwszej trójce wielkiego finału Eurowizji 2022 obok Wielkiej Brytanii i Szwecji znajdzie się także Hiszpania. W dziesiątce będzie ponadto miejsce także dla Serbii, Grecji, Włoch, Polski, Holandii, Ukrainy oraz Mołdawii i Portugalii. Krystian Ochman zajmuje u dziennikarzy miejsce siódme.

Czytaj też:

Śledź Konkurs Piosenki Eurowizji. Transmisja NA ŻYWO