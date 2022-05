Jan Nowicki traci pamięć. „Boje się włączyć żelazka”

Jan Nowicki to znany z kultowych ról i dużej charyzmy aktor starszego pokolenia. Po jego ostatnim wywiadzie fani mogli się jednak zmartwić. Podczas rozmowy z Małgorzatą Domagalik artysta zgubił bowiem wątek, a w końcu przyznał, że jego pamięć coraz bardziej szwankuje.

– Kiedyś byłem wygadany, szło mi to jak po maśle, a teraz, jak mam mówić, to coś mnie boli – mówił Nowicki. W pewnym momencie zaklął, ponieważ zapomniał o co został zapytany. Poprosił prowadzącą o przypomnienie i wprost opowiedział o swoim stanie.

– Jest mi przykro, że mówię tak, jak mówię. Gdybym usiadł nad białą kartką papieru, zrobiłbym to lepiej, krócej, sensowniej. Powyrzucałbym pewne rzeczy. Dlatego pisanie jest czymś tak fantastycznym, że można to myślenie spacyfikować, dyscyplinować, a nie ględzić tak, jak ja tutaj – tłumaczył.

Aktor podkreślał, że w codziennych sprawach nieocenioną pomocą jest dla niego żona. – Boje się włączyć żelazka do prasowania, wszystkiego, co ma związek z prądem. To nie jest mój świat. Mam to szczęście, że spotkałem Anusię, która znakomicie się w tym odnajduje. Do tego ma dziką pamięć, czego jej nie zazdroszczę, bo to musi być bardzo bolesne, jak się tyle pamięta – zwrócił uwagę.

Jan Nowicki. Z jakich ról zasłynął?

Na bogatą karierę Jana Nowickiego złożyło się prawie 200 ról w filmach i spektaklach teatralnych. Zasłynął m.in. z takich produkcji jak „Wielki Szu”, „Sztos” czy „E=mc2”. W ostatnich latach pojawiał się w filmach „11 minut”, „Fanatyk”, „Kamerdyner”, „Pan T”. czy „Taksiarz”.

Czytaj też:

Lech Wałęsa zdradza we „Wprost”: Byłem jak Jan Nowicki w „Sztosie”