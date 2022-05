Zmiany w obsadzie „Miasta kobiet”. Program straci jedną prowadzącą

„Miasto kobiet” to program, który po kilku latach przerwy wrócił na antenę TVN Style. Wcześniej przez niemal 11 lat poruszał wiele ważnych społecznie tematów, głównie związanych z kobietami. W poprzednim wydaniu jego prowadzącymi m.in. były: Paulina Młynarska, Anna Maruszeczko, Anna Dziewit, Weronika Marczuk, Jolanta Pieńkowska oraz Marzena Rogalska, która wróciła do roli gospodyni „Miasta kobiet” po kilku latach. Poza nią w nowej odsłonie show z gośćmirozmawiały Aleksandra Kwaśniewska i Olga Legosz. I to właśnie ta prowadząco kończy swoją przygodę z formatem.

Olga Legosz odchodzi z „Miasta kobiet”

Olga Legosz poinformowała o swojej decyzji na Instagramie. Jak przyznała wzięła na siebie zbyt wiele obowiązków i to właśnie z prowadzenia programu musi zrezygnować. Legosz jest ekspertką z dziedziny HR, autorką kampanii społecznych, współzałożycielką dwóch fundacji i jednego przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Po głośnym wywiadzie, którego Marcin Hakiel udzielił Aleksandrze Kwaśniewskiej, Olga Legosz dość odważnie wypowiedziała się o wyciąganiu spraw prywatnych na światło dzienne. Podczas rozmowy zasugerował m.in. że Katarzyna Cichopek zakończyła ich związek, a on został zdradzony. Olga Legosz zapytana przez internautów co o tym myśli, nie przebierała w słowach i zdecydowała się na szczerą odpowiedź. „Sądzę, że na lizanie ran, udzielanie wywiadów jest zwyczajnie słabą metodą. Wiem to, bo kiedyś sama lizałam swoje. Jeśli szukasz zemsty, to lepiej usiądź na brzegu i poczekaj, aż przypłyną ciała wrogów” – napisała wówczas.

