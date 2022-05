Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Mamy streszczenie fabuły

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Anka przeżywa odrzucenie przez Kamila. Laura radzi jej, żeby skupiła się na nauce, pracy i działalności w samorządzie studenckim. Jankowi przykro z powodu rezygnacji Kingi. Okazuje się, że oglądalność odcinków, które prowadziła, była wyjątkowo duża. Producent żąda powrotu Kingi do pracy. Czy Jankowi uda się ją namówić? Do Polski tymczasem wraca dawna koleżanka Doroty z liceum i proponuje spotkanie po latach. Natomiast Kinga nie jest zadowolona z rezygnacji Lucynki. Mimo nagrań monitoringu, wierzy, że ona nie jest złodziejką. Lucynka postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Na targu Marta przypadkiem spotyka Mateusza, który stara się namówić ją na wspólne spędzenie czasu. Ojciec Anki nabiera wątpliwości co do uczciwości działań firmy, w której obecnie pracuje. Podejrzewa, że może być uwikłany w jakieś nielegalne interesy.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

