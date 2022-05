Małgorzata Rozenek przygotowała niespodziankę na 50. urodziny Radosława Majdana. Sportowiec nie krył łez

Najpopularniejsze polskie małżeństwo udało się do USA, żeby świętować 50. urodziny Radosława Majdana. Po tym, jak w niedzielę kibicowali ulubionemu kierowcy jubilata Lewisowi Hamiltonowi podczas Grand Prix Miami, przyszedł czas na faktyczny dzień urodzin. Małgorzata Rozenek stanęła na wysokości zadania i już od rana zaskakiwała swojego ukochanego. Fani pary mogli to wszystko śledzić na Instagramie.

Perfekcyjna Pani Domu przywitała męża śniadaniem do łóżka. Na isntagramowej relacji Majdan uwiecznił moment, jak Małgorzata wchodzi do pokoju hotelowego z tacą z kawą, owocami i szampanem. Do tacy przywiązane były balony, jednak najważniejszym elementem urodzinowego śniadania była babeczka. Niestety, jak relacjonowała prosto do telefonu Rozenek, w całym hotelu nie mogła otrzymać zapałek lub zapalniczki. – Jest tylko jeden problem, czego nie przewidziałam w Stanach Zjednoczonych. Nie mam jak zapalić świeczki. Chodzę po całym hotelu, przyrzekam, szukam świeczki do zapalenia, nie ma zapałek, nie ma zapalniczki. Mówię, że chodzi o birthday cake, a ona mówi: ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowych nie możemy Ci dać źródła ognia, szczególnie do pokoju – powiedziała.

Po uroczystym śniadaniu Radosław otrzymał od żony jeszcze jeden prezent. Perfekcyjna Pani Domu wręczyła mu telefon z nagraniami jego bliskich. Przyjaciele i rodzina złożyli Majdanowi życzenia, a piłkarz nie krył wzruszenia i ocierał łzy. Urodziny męża na swoim Instagramie także uczciła Rozenek. Opublikowała romantyczne zdjęcie z ukochanym, a po urodzinowej kolacji nagranie z przebiegu wieczoru.

