Deszcz zwyciężył „Mask Singer”. Czy będzie 2. sezon show? Już wiemy!

„Mask Singer” to najlepiej oglądany program rozrywkowy ostatnich lat, który do tej pory podbił serca widzów w 41 krajach świata. W muzycznym show śpiewają ludzie znani z pierwszych stron gazet – aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy, dziennikarze czy politycy. Teraz w Polsce zakończył się pierwszy sezon tego show – który i w naszym kraju okazał się niezwykle popularny.

O co chodzi w programie „Mask Singer”?

W programie bierze udział dwunastu uczestników. Każdy z nich otrzymuje imponujący kostium, wykonany z największą dbałością o detal. Przebrania mają za zadanie ukryć prawdziwą tożsamość gwiazd. Muzyczne występy oglądają widzowie, publiczność w studio i czterech „detektywów”. Detektywi prowadzą śledztwo, zadają uczestnikom pytania, typują, kto ich zdaniem kryje się pod maską. W każdym odcinku publiczność i „detektywi” głosują na najlepszy występ. Uczestnik z najmniejszą liczbą głosów ujawnia swoją tożsamość, zdejmując maskę. Zwycięzcą programu zostaje uczestnik, którego personalia najdłużej pozostaną tajemnicą. Nagrodą jest statuetka Złotej Maski.

„Mask Singer”. Kto krył się za maskami?

W polskiej edycji panel "detektywów" tworzyli: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński i Julia Kamińska. Przed finałową rozgrywką swoją twarz musieli pokazać:

Tort – aktor Mateusz Banasiuk

Ośmiornica – tancerz Stefano Terrazzino

Monster – muzyk Grzegorz Skawiński

Wiedźma – blogerka kulinarna Daria Ładocha

Róża – prezenterka pogody Dorota Gardias

Ważka – aktorka Barbara Kurdej-Szatan

Prysznic – trener Daniel Qczaj

Kot – wokalista disco polo Marcin Miller

Słońce – piosenkarka Beata Kozidrak

Deszcz zwyciężył. Wojewódzki komentuje

W ostatnim odcinku zmierzyli się ze sobą Kogut, Deszcz i Bocian. Pierwszym z nich okazał się Krzysztof Skórzyński, który zajął trzecie miejsce. Na drugim znalazł się Bocian, którym okazała się Anna Karwan. Show wygrał Deszcz, czyli Natasza Urbańska. Jej wygraną w osobliwy sposób skomentował na swoim Instagramie Kuba Wojewódzki.

„Mask Singer”. Będzie 2. edycja programu?

Tymczasem widzowie już zastanawiają się, czy powstanie kolejna edycja show. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej się to wydarzy. – „Mask Singer” to pracochłonny projekt, który należy realizować raz do roku. Więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, widzowie TVN drugą edycję „Mask Singer” zobaczą wiosną przyszłego roku. W kolejnych ramówkach jesiennych chcielibyśmy w sobotnim prime-time pokazywać „Mam talent!”, a w wiosennych – „Mask Singer” – powiedział portalowi „Wirtualne Media” szef TVN Edward Miszczak.

Tymczasem stacja zaprasza na Player.pl, gdzie oglądać można amerykańską wersję show.

