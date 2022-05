Kate Middleton szuka asystentki. Znamy wymagania

Kate Middleton do królewskich obowiązków podchodzi z ogromnym zaangażowaniem. Żona księcia Williama nieustannie udziela się charytatywnie, podróżuje z mężem i bierze udział w rozmaitych galach. Do wykonywania tak wielu obowiązków Middleton potrzebuje odpowiedniego wsparcia w organizacji pracy. Księżna poszukuje osobistej asystentki, a ogłoszenie pojawiło się w na portalu LinkedIn. Zostało umieszczone przez The Household of TRH The Duke and Duchess of Cambridge.

Z zamieszczonego ogłoszenia wynika, że księżna oczekuje od swojej prawej ręki dyskretności i wielu umiejętności. Kandydatka powinna mieć doświadczenie administracyjne, doskonałe umiejętności obsługi programów komputerowych takich jak: Word, Power Point, Outlook czy Excel. Dodatkowo musi posiadać umiejętności organizacyjne i potrafić szybko sporządzać notatki.

Kluczowe jest też monitorowanie korespondencji, kontakt z innymi osobami i urzędami, organizowanie spotkań i podróży. Osobista asystentka księżnej Kate musi też potrafić logistycznie ustalać wszelkie aktywności swojej przełożonej oraz potrafić sporządzać protokoły i dokumentację.

W ofercie pracy nie zabrakło też umiejętności tzw. miękkich. Poszukiwana jest osoba, która ma duże umiejętności interpersonalne, nie boi się pracowania pod presją oraz potrafi planować z wyprzedzeniem. Przyszła prawa ręka żony księcia Williama szuka kogoś, kto dba o szczegóły, jest zmotywowany, dojrzały, dyskretny oraz taktowny i oczywiście mocno zainteresowany działalnością księżnej. Płeć czy pochodzenie ma nie być brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Przewidziany czas pracy to 37 i pół godziny tygodniowo, a pensja w przeliczeniu na polską walutę to około 150 tysięcy złotych rocznie.

