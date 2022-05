Elżbieta Zapendowska opowiedziała o relacjach z córką: Między nami jest zimna wojna

Elżbieta Zapendowska była gościnią ostatniego programu „WojewódzkiKędzierski”. 74-letnia specjalistka od emisji głosu rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale tym razem zrobiła wyjątek i opowiedziała o swoich relacjach rodzinnych. Tak jak w przypadku oceny polskiej branży muzycznej, tak również opisując swoje macierzyństwo, była brutalnie szczera.

Gwiazda zapytana przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego o relacje rodzinne przyznała, że jej stosunki z córką pozostawiają wiele do życzenia. Jej latorośl Olga ma obecnie 47 lat. – Między nami jest ciągle zimna wojna. Ona zawsze była córką tatusia. Mamy niby wspólne Rh na pewnych płaszczyznach, na których się zgadzamy, ale nie daj Bóg pod jednym dachem dłużej niż 48 godzin – powiedziała Elżbieta Zapendowska w programie na żywo. Znana jurorka wielu talent show przyznała, że powodem takich relacji była praca zawodowa, która zbyt mocno ją angażowała. Zapendowska wyznała, że praca absorbowała ją bardzo mocno kiedy jej córka była jeszcze mała. – Dzień, w którym zaczęłam pracować w muzyce rozrywkowej, był dwa lata po jej narodzeniu i ta pasja mnie tak wciągnęła, a że była babcia, więc za mało czasu jej poświęcałam na pewno. Ja sobie to wyrzucam i wiem o tym, że tak było – stwierdziła.

Elżbieta Zapendowska z typową dla siebie szczerością opowiedziała, jak wygląda życie w branży. – To jest branża, która bardzo eksploatuje człowieka emocjonalnie, myślowo, bo cały czas kombinujesz, jesteś w innym świecie. Kiedy wracasz do normalnego życia, to trochę obojętniejesz na to życie – oceniła.

