Adam Sztaba wziął ślub. Jego ukochana zdradziła szczegóły ceremonii

Adam Sztaba i Dorota Szelągowska zaręczyli się po 10 latach razem. Córka Katarzyny Grocholi i kompozytor pobrali się w 2013 roku, ale już po dwóch i pół roku ogłosili rozstanie. Obecnie oboje są zakochani i utrzymują dobre stosunki. Nową wybranką Adama Sztaby jest Agnieszka Dranikowska. Kobieta od 2006 roku jest menadżerką muzyka. W 2016 roku para doczekała się syna Leopolda, w tym samym roku wzięli ślub.

Adam Sztaba już jakiś czas temu informował o cywilnym ślubie z Dranikowską, ale kilka dni temu okazało się, że para powiedziała sobie tak także przed ołtarzem. Jak się okazało – kompozytor unieważnił małżeństwo z córką Katarzyny Grocholi. Nowa wybranka Sztaby w rozmowie z „Faktem” wyznała, co było powodem drugiej ceremonii. – Jesteśmy wierzący. Bardzo zależało nam na ślubie kościelnym. Czekaliśmy na unieważnienie poprzedniego ślubu Adama dwa lata – powiedziała Agnieszka Dranikowska.

Rodzice Leopolda nie udostępnili zdjęć ze ślubu i trzymali wydarzenie w tajemnicy, także po fakcie. Jak podkreśliła żona kompozytora, podczas ślubu towarzyszyli im tylko najbliżsi, zależało im, żeby obyło się bez medialnego szumu. Jak się okazało – udało im się to utrzymać w sekrecie przez wyjątkowo długi okres. Tabloid ustalił, że para pobrała się w maju 2021. – Gdy to się udało, zaprosiliśmy tylko najbliższą rodzinę i bez szumu medialnego ślubowaliśmy w kościele pod Łodzią. To był konkretny kościół, który sobie upatrzyliśmy – zdradziła nowa żona Sztaby.

