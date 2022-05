Kulisy sławy Patrycji Markowskiej. „Wybrała sobie jakąś drogę. Wyboistą”

– Nauczyła się tego fachu, ja jej nigdy nie pomagałem. Nigdy, mając rzeszę przyjaciół w radiach, czy telewizji, nie poprosiłem nikogo o nic – zapewnia Grzegorz Markowski. – Nie potrafię rozpychać się łokciami. Nie potrafię wskakiwać oknem, jak wywalają mnie drzwiami. Miałam kilka bardzo trudnych momentów w tej pracy. To jest przedziwne, że wytrzymałam tyle w tym zawodzie – mówi dziś Patrycja. Mimo to ojciec przyklaskuje wyborowi córki.

– Wybrała sobie jakąś drogę. Wyboistą. Wybrukowaną kocimi łbami, ale taką, gdzie dzieją się rzeczy bardzo kolorowe – uważa Grzegorz Markowski. – Miałam taki moment, kiedy ludzie trochę podcinali mi skrzydła. Dawałam sobie je podcinać, uwierzyłam w to, że jestem niewystarczająca. I to bardzo bolało. I to chyba była najtrudniejsza lekcja w tej pracy. Że jak jest sukces, to ma wielu ojców, a jak porażka, to ma jedną matkę i ja byłam wtedy tą matką – mówi Patrycja. I dodaje: – Dla takiego dziecka z Józefowa, co było chowane w hipisowskim domu z otwartym sercem na ludzi, to dosyć trudna lekcja. Lekcja, że trzeba stawiać ludziom granice. Że trzeba im się przyglądać, zanim się ich przytuli. Nie umiałam tego. A teraz się tego uczę.

Patrycja Markowska jako matka

Zawirowania w zawodowym życiu i zmiana składu zespołu na chwilę odebrały jej energię. Szybko jednak podniosła się i nie ustaje w twórczym pędzie. Stawia nowe wyzwania, cele, nie tylko sobie, ale i całemu zespołowi.

Artystka zaprosiła Uwagę! do domu. – Jest cudowną mamą, trochę nadopiekuńczą. Najchętniej schowałaby tego chłopca z powrotem w siebie i tam byłby najbezpieczniejszy. Ale chłopiec ma już 175 cm wzrostu, więc trudno go upchnąć. Ale mają fajny kontakt ze sobą – mówi Kopczyński. – Staram się go nie osaczać, ale jednocześnie bardzo zależy mi na Filipie. I bardzo mi zależy, żeby był mądry, żeby szanował ludzi i siebie – mówi Markowska.