Marcjanna Lelek o nowym związku: Chodzę z moją dziewczyną za rękę i nie boję się tego

O swoim coming oucie Marcjanna Lelek poinformowała w mediach społecznościowych. Aktorka, która przez 18 lat była związana z serialem „M jak miłość”, opublikowała szczery post na Instagramie. Dzięki niemu fani gwiazdy dowiedzieli się, że od pół roku jest w związku z kobietą. Zamieściła też ich wspólne zdjęcie. W długim wpisie aktorka przekazała, że dotychczas spotykała się tylko z chłopcami i nie spodziewała się, że może się jej to przydarzyć. „W końcu spotkałam dziewczynę tak zachwycającą, że mnie trafiło i trzyma” – przyznała.

Marcjanna Lelek szczerze o nowej relacji

Teraz w obszernym wywiadzie Lelek opowiedziała o szczegółach tej relacji. Aktorka zdradziła, że jest zaskoczona tak dużym zainteresowaniem mediów. – Nie spodziewałam się, że będzie o tym, aż tak głośno. Nie myślałam, że na tyle interesują się mną media. Napisałam to, nie obawiając się hejtu, bo jeszcze go nie doświadczyłam z żadnej strony – powiedziała redakcji „Plejady”. Lelek opowiedziała też o stosunkach swojej rodziny z jej partnerką. – Mam to szczęście, że żyję w super tolerancyjnym środowisku, zarówno w Warszawie, jak i w Łodzi, gdzie teraz mieszkam. Moja rodzina jest bardzo otwarta, tak samo ja mojej dziewczyny, wszyscy nas lubią, wspierają – powiedziała.

W rozmowie aktorka nie ukrywała też, że tym wpisem chciała stanąć po stronie osób biseksualnych. – Miałam poczucie obowiązku, że skoro ja mam tak dobrze, mam szczęście, że mogę sobie żyć, tak jak chcę, to wiem, że jeżeli ja dam takie wsparcie, bo gdzieś tą osobą medialną jestem i ten mój głos się odbije, to może to komuś pomóc. Chciałam wykorzystać to w dobry sposób. Wiem, że taki głos w sprawie jest ważny – podkreśliła.

Opowiedziała również jak wygląda ich życie na co dzień i czy zamierzają się pobrać. – Na razie nie myślę o tym, czy będę chciała brać ślub, nie spieszyło mi się nigdy do zakładania rodziny, do dorosłych decyzji. Żyje nam się bardzo dobrze, nie czuję, żebyśmy były ograniczone, chodzę z moją dziewczyną za rękę po ulicy i nie boję się tego. Mam to szczęście, że nigdy jeszcze nic złego nas nie spotkało. Nie kryjemy się z tym, że jesteśmy razem, przytulamy się, np. będąc w kinie i nie widziałam złego spojrzenia ani nie usłyszałam przykrego komentarza – podkreśliła.

Czytaj też:

Fryderyki 2022. Koncert T.Love odwołany z powodu wypadku na próbie