Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Ela robi wszystko, by wrócić do formy

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3414.?

Sylwek znowu nagabywany przez ojca alkoholika… Ojciec Sylwka przychodzi do domu Hebla - przekonuje syna, że przestał pić i zaprasza go na obiad. Chłopak przegania tatę, co zaskakuje i oburza Malwinę. Córka Hebla uważa, że Sylwek powinien iść do domu, przynajmniej dla matki. Chłopak odwiedza rodziców, ale tylko po to, żeby przetestować ojca alkoholika! Mamie radzi, by odeszła od pijaka… Elżbieta ćwiczy jak szalona, a Kamil stał się... uzdrowicielem?! Ela ostro ćwiczy, żeby jak najszybciej odzyskać siły i wrócić do domu. Wścieka się, gdy Igor próbuje ją powstrzymywać w obawie, że ukochana zrobi sobie krzywdę... Tymczasem do ordynatora Hoffera zgłasza się pacjentka z arytmią. Kobieta najpierw wpatruje się w doktora jak zaczarowana, a później oznajmia, że ma on cudowną aurę uzdrowiciela! Eliza i Jarek są przekonani, że Junior ich cały czas oszukuje! Junior, w ramach terapii uzależnienia od gier, ma dziś trening z Brunem. Chłopcu brak chęci do ćwiczeń, ale daje się wyciągnąć na zwierzenia – żali się Krawczykowi, że jest w szkole obiektem drwin. Rzeczywiście, jedynie kumpel od grania chce rozmawiać z Juniorem. Namawia go na rozgrywkę i podrzuca smartfona do plecaka. Gdy wychodzi na jaw, że Junior ma telefon, u Bergów robi się bardzo nerwowo!

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”? Mamy streszczenie fabuły