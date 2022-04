Uwaga! TVN: Joanna Krupa z siostrą zaangażowała się w pomoc dla uchodźców

Joanna i jej mąż Douglas od początku wojny zaangażowali się w działania pomocowe dla Ukrainy. Douglas jako pierwszy przyleciał do Polski. Współorganizował i finansował zakup samochodów opancerzonych, dzięki którym możliwa była ewakuacja dzieci z najbardziej zagrożonych terenów Ukrainy. – Mnie i mojego męża bardzo bolało to, że nie jesteśmy bliżej. On pojechał pierwszy i pomagał zbierać pieniądze, by kupić karetki, opancerzone wozy i kamizelki kuloodporne. Organizowali transporty, by jak najszybciej wywieźć dzieci z ukraińskich domów dziecka – opowiada modelka.

Joanna Krupa i jej siostra Marta na co dzień mieszkają w Los Angeles. Po przylocie do Polski postanowiły wesprzeć uchodźców w Przemyślu. Siostry w pierwszej kolejności odwiedziły przedszkole. – Te dzieci wyszły z tragicznej sytuacji. To duża trauma. Chcieliśmy dać im misie, żeby choć na chwilę się uśmiechnęły i miały poczucie, że ludzie chcą być dla nich, chcą ich przytulić, dać im miłość i pozytywną energię – opowiada Joanna.

Joanna Krupa: Jestem bardzo dumna z Polski. Cały świat na nas patrzy

W trakcie pobytu w Przemyślu na liście odwiedzanych miejsc nie mogło zabraknąć schroniska dla bezdomnych zwierząt. – Od dzieciństwa pracowałam jako wolontariuszka w schroniskach, wiele nas różni, ale to z Joanną mamy wspólne. Mama od małego uczyła nas, żeby kochać zwierzęta i traktować je z szacunkiem – mówi Marta Andretti, siostra Joanny.

Wizyta w Przemyślu trwała dwa dni. Joanna wróciła już do domu, do córki. W maju ponownie przeleci od Polski, bo ruszają castingi do nowej edycji „Top Model”. – Jestem bardzo dumna z Polski. Cały świat na nas patrzy. Mam nadzieję, że ludzie przekonają się, że warto pomagać, myśleć nie tylko o sobie. Można pomagać na dużą skalę, tylko trzeba odnaleźć to w sercu – kończy Joanna Krupa.

