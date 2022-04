Muniek podtrzymał zdanie o myśliwych i katolikach. Mówił też o Kukizie

Gościem Porannej Rozmowy w RMF był lider zespołu T.Love Muniek Staszczyk. Zespół wydał w piątek 22 kwietnia płytę „Hau! Hau”.

Robert Mazurek nawiązał do wywiadu Muńka Staszyczyka u Kuby Wojewódzkiego. Lider T.Love powiedział, że myśliwy, katolicy i palacze mają w Europie „przerąbane”.

- Należę obok palaczy i myśliwych, jako katolik, do najbardziej dyskryminowanej grupy w Europie w tej chwili – stwierdził w wywiadzie u Wojewódzkiego muzyk.

- Wszyscy mnie za to krytykują, że to dziwne zestawienie -śmiał się Staszczyk. Wyjaśnił, co miał na myśli.

– Mówię o tzw. nowoczesnym świecie. Nie mam nic do rozwoju i postępu, ale mam na myśli pewne „– izmy”, plemienne. Katolicy – bo obciach, palacze – bo niezdrowi, a teraz zdrowy tryb życia jest lansowany. A myśliwi? Wiesz, ja kocham zwierzęta. Ale no to w ogóle… – powiedział.

– Mordercy! – dodał Robert Mazurek.

Muniek podtrzymał swoje słowa dotyczące dyskryminowanych grup.

Lider T.Love mówił też dużo o wierze i o tym, że nigdy nie zawiódł się na Jezusie Chrystusie.

– Ludzie płacą za jakichś „shrinków” (ang. psychiatrów– red.), a to jest za darmo – stwierdził.

Muniek o Kukizie: Nie mówię o kumplach źle

Muniek Staszczyk był też pytany o Pawła Kukiza.

– Mam taką starą zasadę podwórkową, że nie mówię źle o kumplach. Paweł powinien to wiedzieć: polityka zawsze degeneruje, bo nie ma takiej opcji. Bardzo ciężko z tego wyjść - jak to się mówi - o czystych rączkach. Mi to trochę go szkoda (…). To nie jest tak, że on to chciał robić dla jakiejś kariery. Na pewno nie będę na niego pluł, bo wszyscy dookoła plują i to jest też taka polska specyfika. Nie podoba mi się wiele rzeczy, ale wiesz, nie lubię pluć na kumpli – zapewnił lider T.Love.