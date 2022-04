Internauci oburzeni nowymi zdjęciami Michała Szpaka. „Tragedia. Co to ma być?”

Profil Michała Szpaka na Instagramie obserwuje ponad220 tysięcy osób. 31-latek stał się sławny po tym, jak zajął drugie miejsce w programie „X-Factor” na antenie TVN w 2011 roku. Później był reprezentantem Polski na 61. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016 roku, podczas którego wykonał utwór „Color of Your Life”.

Styl muzyki jaką tworzy inspirowany jest brzmieniem z lat 80. i 90. XX wieku, z pogranicza popu, rocka i ballady. Jego najbardziej znanymi piosenkami są „Don't Poison Your Hart”, „Hiob”, „Rosanna”, „Tic Tac Clock” czy „Jesteś Bohaterem”. Ostatnio wydał utwór „Halo Wodospad”, który promował głośno na swoim Instagramie.

Internauci oburzeni nowym zdjęciem Michała Szpaka

Szpak jest też znany ze swoich charakterystycznych stylizacji – często się maluje, zakłada kolorowe i świecące stroje oraz układa włosy w najróżniejsze fryzury. Nie boi się też odważnych zdjęć – czego wyraz dał w swoim ostatnim z zamieszczonych na Instagramie postów. Na dwóch zdjęciach, które podpisane są „Happy Easter” (pol. „Wesołych świąt Wielkanocnych”), artysta pozuje na balkonie w samych slipach, pijąc szampana lub wino. Z opisu wywnioskować można, że artysta jest w Paryżu.

Fotki oburzyły część internautów, obserwujących profil artysty i dali tego wyraz w komentarzach. „Szkoda ze w taki sposób odbierasz sobie grupę odbiorców”; „Nie wiem, po co takie foty, ale wesołych świąt”; „Tragedia”; „Co to ma być?”; „Żenada, Michał spadasz na psy” – czytamy. Pojawiły sie też oczywiście komentarze, które pochwalają sylwetkę artysty oraz jego dystans do samego siebie.

