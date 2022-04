Marcin Najman zatrzymany w luksusowym Jaguarze. Twierdzi, że jest niewinny

Marcin Najman jest zawodnikiem MMA i kick-bokserem, ale też znaną osobowością medialną. Był m.in. uczestnikiem 5. edycji „Big Brothera” i 3. sezonu show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Brał też udział w formacie „Jaka to melodia?”. Aktywnie działa też w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 116 tys. ludzi.

Najmanowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności

„SE” podał we wtorek 14 kwietnia, że Najman został zatrzymany przez policję, podczas gdy kierował swoim Jaguarem XF. Do sytuacji doszło 2 marca 2022 roku, a w stanowisku sądu, do którego dotarli dziennikarze tabloidu czytamy, że „Marcin N. (...) nie zastosował się do ciążącego na nim zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie obowiązującego od dnia 21/09/2021 r. do dnia 21/09/2022 r”.. W związku z niezastosowaniem się do zakazu, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Najman: Moja sprawa z prawem jazdy została warunkowo umorzona

Najman w rozmowie z „Super Expressem” utrzymywał jednak, że jest niewinny. – W rejestrze kar widnieje jasny zapis, że moja sprawa z prawem jazdy została warunkowo umorzona. Co innego stwierdzili zatrzymując mnie do kontroli. W tej chwili jestem na etapie wyjaśniania tej sprawy. Dopóki nie wyjaśnię, nie jeżdżę samochodem – przekazał, dodając, że wcześniej odebrano mu prawo jazdy „za punkty”.

Czytaj też:

QUIZ z wiedzy ogólnej. Sprawdź, ile wiesz!